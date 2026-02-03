Escándalo en Quindío: exfuncionario habría empeñado camionetas de la Gobernación

Este lunes 2 de marzo, La FM dio a conocer un presunto caso de corrupción en Quindío. Al parecer, Bryant Naranjo, exsecretario de la gobernación le habría entregado a un prestamista una camioneta que era propiedad de la Gobernación.

El contratista se pronunció con El Quindiano y aseguró que Naranjo supuestamente le pidió un préstamo de 140 millones de pesos y le dejó la camioneta para quedar al día en noviembre de 2025. Lo que el prestamista no sabía era a quién le correspondía la propiedad del vehículo.

Esto dice el audio

La Fiscalía tiene un audio con la conversación de este hombre con Naranjo en la que se conocen detalles. Se cree que otros seis carros habrían caído en este desenlace. El audio lo conoció Noticias RCN.

Naranjo: En mes y medio tiene 2.000 millones, se lo aseguro.

Contratista: No vivo de ilusiones, no voy a dejar mi casa en el aire.

Naranjo: Se lo aseguro que no está al aire.

Contratista: Llámese al gobernador a ver qué dice.

Naranjo: Era para hacer el negocio. Entonces, dígame qué hago.

Contratista: No puedo estar tranquili así, Bryant.

Naranjo: Espere hablo con el gobernador.

Contratista: Que el gobernador me dé la cara y me dé una o varias garantías de valor.

Naranjo: Déjeme organizo con él, pero no hable porque se calienta la cosa. Si esto se sale de control, me echa la culpa.

Contratista: Estoy esperando la llamada.

Naranjo: Déjeme que salga para que dé la cara. Ahora lo llama.

Contratista: Por ser gobernador, ¿tengo que confiar en él?

Noticias RCN intentó comunicarse con Naranjo para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible. Medios locales de Quindío aseguran que habría salido del país.

Naranjo no hace parte de la campaña de Bedoya

Se creía que Naranjo hacía parte de la campaña de Jesús Bedoya a la Cámara de Representantes por Quindío. Sin embargo, el propio aspirante indicó que no es así.

“El señor Bryant Naranjo no hace parte actualmente de mi equipo de campaña. No ocupó cargos directivos gerenciales, administrativos ni tuvo responsabilidades de coordinación política dentro de la estructura del proyecto”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que Naranjo queda en el ojo de la polémica. En agosto de 2024, por ejemplo, la Procuraduría lo sancionó cinco meses por irregularidades en la suscripción del contrato para elegir al personero municipal cuando ejercía como presidente del Concejo de Armenia.