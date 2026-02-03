Blindaje del software vs. violencia territorial: ¿cuál es el verdadero riesgo de estas elecciones?

Faltan seis días para las elecciones y el debate se ha concentrado en una pregunta puntual: ¿están blindados los software electorales?

La respuesta es sí. El proceso de auditorías internas e internacionales ya terminó y, aunque la entrega oficial de resultados será mañana, se confirmó que los sistemas soportaron todas las pruebas.

Desde hoy a las 00:00 horas entraron en etapa de “congelamiento”: quedan resguardados y bloqueados hasta el domingo a las 4:00 de la tarde, cuando cierren las mesas y comience el preconteo.

En términos técnicos, los sistemas fueron verificados por la Procuraduría, la Contraloría y misiones de observación internacional. Sin embargo, el análisis del panorama electoral muestra que el riesgo no está en el código fuente.

¿Cómo está el panorama de violencia previo a las elecciones del 8 de marzo?

La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 41 factores de riesgo para estos comicios. El más preocupante es la violencia.

El informe señala que 339 municipios presentan presencia, presión o asedio de grupos al margen de la ley. Esa cifra equivale al 30,2% del total de municipios del país.

El análisis se vuelve más delicado en 170 de esos territorios. Allí, además de la violencia, existe riesgo de fraude electoral por constreñimiento al elector, transhumancia, compra de votos o suplantación de votantes.

En esos 170 municipios están habilitadas 14.357 mesas de votación y hay 4.564.000 ciudadanos aptos para sufragar.

El contraste es evidente: mientras el software fue sometido a pruebas técnicas y quedó bloqueado para evitar alteraciones, más de cuatro millones de votantes se encuentran en zonas donde el riesgo no es digital, sino físico y territorial.

Curules de Paz: el punto más sensible

La situación es aún más compleja en los municipios donde se eligen representantes de las Curules Especiales de Paz.

De los 168 municipios habilitados para estas circunscripciones, 130 presentan algún nivel de riesgo por violencia.

A esto se suma el informe de la Defensoría del Pueblo, que estableció distintos niveles de alerta en el país:

69 municipios requieren acción inmediata.

168 necesitan acción urgente.

433 demandan acción prioritaria.

En conjunto, estas cifras muestran que casi la mitad del territorio nacional está bajo algún tipo de advertencia frente a posibles hechos que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.

Pero el análisis no solo se basa en alertas preventivas, pues según el reporte de la MOE, en el marco de estas elecciones se han registrado:

Un magnicidio.

32 secuestros.

101 asesinatos.

61 atentados.

Un desaparecido.

En este sentido, el análisis del mapa de riesgo indica que la principal amenaza no está en el software ni en el código fuente, sino en la posibilidad de que en amplias zonas del país el voto no se ejerza en condiciones de libertad.