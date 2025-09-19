Bogotá se transforma en un museo a cielo abierto: así se vivirá la primera Bienal de Arte y Ciudad

Entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre, Bogotá será el museo a cielo abierto más grande del mundo y una vitrina para la exhibición de arte contemporáneo local, nacional y extranjero.

Con la primera Bienal de Arte y Ciudad BOG25, la capital se convertirá en un espacio para propiciar una conversación amplia y diversa sobre ciudad, urbanismo, espacio público y naturaleza.

RELACIONADO Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

La Bienal tendrá a Ciudad de México como invitada de honor, y busca poner a Bogotá a la altura de capitales como São Paulo, Venecia y Sídney.

¿Qué podremos ver en la Bienal de Arte y Ciudad BOG25?

Serán más de 200 artistas nacionales y extranjeros invitados, procedentes de 12 países, los que exhibirán sus obras en más de 25 espacios públicos y convencionales de Bogotá.

Durante 51 días, las calles capitalinas estarán decoradas con obras a gran formato que estarán atravesadas por el lema ‘Ensayos sobre la felicidad’, elegido este año por la curaduría de la Bienal.

Aunque el evento se extenderá por varias zonas de la ciudad, el recorrido central será en el Eje Ambiental, obra liderada por el arquitecto Rogelio Salmona y uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Todas las sedes de la Bienal BOG25 estarán abiertas al público desde las 11 a.m.

¿Quiénes son los artistas invitados?

Los artistas nacionales e internacionales que harán parte de la Bienal fueron elegidos por una curaduría central enmarcada en ‘Bogotá, ensayos sobre la felicidad’.

Entre los 50 seleccionados destacan los colombianos Carmenza Banguera, María Fernanda Cardoso, Alejandro Tobón, Clemencia Echeverri, Susana Mejía y Oswaldo Maciá; y algunos invitados internacionales como el irlandés John Gerrard, el mexicano Jorge Méndez Blake, el peruano José Carlos Martinat, la brasileña Rejane Cantoni, la cubana Glenda León o el argentino Leandro Erlich.

RELACIONADO Bogotá fue seleccionada como sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades

A ellos, se sumarán artistas locales elegidos a través de convocatoria y que representarán el Arte Barrial, el Arte Popular y las curadurías independientes, que llevarán a cabo varias activaciones enfocadas en mostrar cómo se vive la urbe.

Al final, Bogotá será la casa de un monumento que será instalado en la biblioteca pública Virgilio Barco, y que busca homenajear al personal de salud que atendió la pandemia del covid-19 en Colombia.