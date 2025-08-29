CANAL RCN
Colombia Video

Bogotá fue seleccionada como sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades

La capital colombiana fue seleccionada por sus esfuerzos para integrar la inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad en el desarrollo urbano.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
04:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo 30 y 31 de octubre, Bogotá será la sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades, una conmemoración liderada por las Naciones Unidas en la que se reconocen los logros de las ciudades en la respuesta a los desafíos globales más urgentes.

Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025
RELACIONADO

Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

En esta fecha, los más importantes expertos a nivel global se reúnen en una ciudad de importante proyección para discutir los principales desafíos que enfrentan las ciudades.

¿Por qué fue elegida por Bogotá para el Día Mundial de las Ciudades?

Bogotá fue elegida por sus esfuerzos en vivienda, mejoramiento de barrios, desarrollo urbano, resiliencia climática, transporte y movilidad sostenible, gobierno inteligente e inclusión social.

“Los avances que tenemos, por supuesto, es los más de 16 000 subsidios que ya se han entregado al plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, las obras de revitalización y recuperación de espacio público que estamos entregando en todas las localidades de Bogotá, el más de 62% que se tiene ya aproximado en las obras del metro y la reconversión de la flota de tras de Vía RT de Transmilenio hacia energía eléctrica”, dijo la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, a Noticias RCN.

¡Gracias, Antioquia! Encontrémonos en la belleza de este departamento y su gente
RELACIONADO

¡Gracias, Antioquia! Encontrémonos en la belleza de este departamento y su gente

Arquitectos y urbanistas que han participado en los proyectos más ambiciosos a nivel mundial estarán presentes en Bogotá para hacer sus aportes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

¿La dejaron ahí? El misterio detrás del hallazgo de Valeria Afanador en una zona que ya había sido revisada

Cundinamarca

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Narcotráfico

VIDEO | Ocupan lujos bienes de narcotraficante ‘borracho’: valor supera los $20.000 millones

Otras Noticias

Finanzas personales

Este es el valor máximo que le pueden cobrar por las escrituras de un inmueble en Colombia: téngalo en cuenta

Muchos no saben de cuánto es el porcentaje que se le aplica la valor del inmueble y cuanto hay que pagar.

Dayro Moreno

Así reaccionó Dayro Moreno por su regreso a la selección Colombia: “Ahora sí”

Dayro Moreno se pronunció en sus redes sociales luego de conocer su convocatoria a la selección Colombia.

Abuso a menores

Descubrieron red de sacerdotes y docentes que abusaron a decenas de niños en un colegio francés

Viral

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %