Bogotá fue seleccionada como sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades

El próximo 30 y 31 de octubre, Bogotá será la sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades, una conmemoración liderada por las Naciones Unidas en la que se reconocen los logros de las ciudades en la respuesta a los desafíos globales más urgentes.

RELACIONADO Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

En esta fecha, los más importantes expertos a nivel global se reúnen en una ciudad de importante proyección para discutir los principales desafíos que enfrentan las ciudades.

¿Por qué fue elegida por Bogotá para el Día Mundial de las Ciudades?

Bogotá fue elegida por sus esfuerzos en vivienda, mejoramiento de barrios, desarrollo urbano, resiliencia climática, transporte y movilidad sostenible, gobierno inteligente e inclusión social.

“Los avances que tenemos, por supuesto, es los más de 16 000 subsidios que ya se han entregado al plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, las obras de revitalización y recuperación de espacio público que estamos entregando en todas las localidades de Bogotá, el más de 62% que se tiene ya aproximado en las obras del metro y la reconversión de la flota de tras de Vía RT de Transmilenio hacia energía eléctrica”, dijo la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, a Noticias RCN.

Arquitectos y urbanistas que han participado en los proyectos más ambiciosos a nivel mundial estarán presentes en Bogotá para hacer sus aportes.