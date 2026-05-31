“Obtuvimos 10 millones de votos mal contados”: Iván Cepeda tras preconteo electoral

Luego de conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en primera vuelta donde se definieron los dos candidatos que buscarán instalarse en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el representante de izquierda, por el Pacto Histórico, se pronunció.

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En su discurso, desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá, Iván Cepeda, señaló:

En las peores circunstancias, en las más difíciles hemos salido adelante (…) Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados. Somos la principal fuerza política de Colombia.

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Iván Cepeda denunció presuntas irregularidades en las elecciones

Hay dos situaciones que son confusas. El presidente acaba de pronunciarse sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, 885.000 cédulas o personas. Queremos que eso se aclare.

Explicó que “existe información sobre un número indeterminado de mesas en las cuáles se han presentado, según los primeros informes votaciones atípicas (…) Miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar, cientos de miles de personas no pudieron votar por esta situación.

Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto, no vamos a pronunciar sobre los resultados.

Asimismo, cuestionó que “autoridades y gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones como el presidente Daniel Noboa (…) con el señor Abelardo de la Espriella”.

También pidió auditar la campaña del ‘outsider’: “Al señor de la Espriella sobre cuánto invirtió en redes sociales y las denuncias que hay de compra de votos”.

Por su parte, Aída Quilqué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, replicó el mensaje del presidente Gustavo Petro: “No aceptamos esos resultados de hoy”

“No hemos perdido, seguimos avanzando. Tenemos que redoblar esfuerzos. No podemos retroceder. No podemos volver a la muerte y a la exclusión”, dijo.

Tenemos que avanzar en ese diálogo nacional (…) somos ese proyecto de vida, yo estoy tranquila igual que Iván, porque sé que vamos a ganar en segunda vuelta.

Así describió Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella

Frente a su rival en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, Cepeda lo describió como "abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito (...) su padre era notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso (...) estafador de narcotraficantes".

El señor de la Espriella representa el fascismo mafioso.

Cepeda cerró su intervención convocando a la movilización para la segunda vuelta. "Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda", aseguró, haciendo un llamado especial a la juventud y a conformar una 'Alianza por la Vida' contra lo que denominó "fascismo mafioso criollo".

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Iván Cepeda reforzará sus estrategias para la segunda vuelta

Uno de los principales retos de Iván Cepeda será reforzar sus estrategias de campaña para consolidar un eventual triunfo en segunda vuelta.

Con una diferencia de más de 600.000 votos, según el boletín 29 y el 99% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.346.010 frente a Iván Cepeda que logró 9.680.0958, la izquierda analiza las regiones en las obtuvieron menos votos para reforzar en estas tres semanas de campaña.

Los simpatizantes del candidato del Pacto Histórico tenían la esperanza de ganar en primera vuelta, sin embargo, buscan consolidar nuevamente la línea política de izquierda en segunda vuelta, donde su contrincante, el ‘outsider’, obtuvo una significativa ventaja en los resultados.