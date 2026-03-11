CANAL RCN
Colombia Video

Iván Cepeda y Aida Quilcué se inscriben formalmente ante la Registraduría de cara a las elecciones presidenciales

Luego de los retrasos por un documento del Consejo de Estado, Iván Cepeda y Aida Quilcué inscribieron formalmente su candidatura.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este miércoles, el senador Iván Cepeda inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo hizo acompañado de la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien será su fórmula vicepresidencial en la contienda electoral que tendrá su primera vuelta el próximo 31 de mayo.

El proceso de inscripción presentó retrasos debido a la ausencia de un documento requerido por la campaña: la “verificación de calidades constitucionales”, expedida por el Consejo de Estado, que certifica la plena habilitación de los aspirantes para participar en la elección. Tras varias horas de espera y gestiones internas, finalmente la dupla logró completar el trámite y quedó inscrita oficialmente.

El discurso de Iván Cepeda tras la inscripción ante la Registraduría

Durante el acto en la Plaza de la Democracia, Cepeda destacó la importancia de la decisión de integrar a Quilcué en la fórmula presidencial. “Somos nosotros, no los pueblos originarios quienes debemos agradecer. Y quiero explicar los motivos que me han llevado y han llevado al Pacto Histórico a hacer esta selección”, afirmó el candidato.

El senador enumeró tres razones centrales que lo llevaron a decidir su fórmula vicepresidencial. “La primera es la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha que nos han legado los pueblos indígenas. La segunda concierne al significado que tiene el movimiento indígena, la Minga y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el movimiento social", indicó.

"Y por último, aunque tal vez debía ser lo primero, por quien es la figura social y política que nos dignifica hoy aceptando ser nuestra próxima vicepresidenta de la República, me refiero a nuestra querida compañera, senadora de la República y mayora Aida Quilcué”, expresó Cepeda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Lluvias intensas mantienen alerta roja en Santander y vigilancia en Cauca, según el Ideam

Secretaría de Educación

¿Se suspenden las clases por paro de profesores del 12 de marzo? Esto dice la Secretaría de Educación

Elecciones en Colombia

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

Otras Noticias

Irán

Asesor del ayatolá iraní amenaza con destruir a Israel y llama a Trump “Satanás en persona”

Las declaraciones del alto mando militar iraní Yahya Rahim Safavi intensifican la retórica del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Real Madrid

Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions

Real Madrid goleó en la ida de los octavos de final de la Champions League al Manchester City. Vea los goles y el resumen.

Inteligencia Artificial

Esto están pagando en Colombia por entrenar a la inteligencia artificial

Viral

Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños