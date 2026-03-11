Iván Cepeda y Aida Quilcué se inscriben formalmente ante la Registraduría de cara a las elecciones presidenciales

En la tarde de este miércoles, el senador Iván Cepeda inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo hizo acompañado de la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien será su fórmula vicepresidencial en la contienda electoral que tendrá su primera vuelta el próximo 31 de mayo.

El proceso de inscripción presentó retrasos debido a la ausencia de un documento requerido por la campaña: la “verificación de calidades constitucionales”, expedida por el Consejo de Estado, que certifica la plena habilitación de los aspirantes para participar en la elección. Tras varias horas de espera y gestiones internas, finalmente la dupla logró completar el trámite y quedó inscrita oficialmente.

El discurso de Iván Cepeda tras la inscripción ante la Registraduría

Durante el acto en la Plaza de la Democracia, Cepeda destacó la importancia de la decisión de integrar a Quilcué en la fórmula presidencial. “Somos nosotros, no los pueblos originarios quienes debemos agradecer. Y quiero explicar los motivos que me han llevado y han llevado al Pacto Histórico a hacer esta selección”, afirmó el candidato.

El senador enumeró tres razones centrales que lo llevaron a decidir su fórmula vicepresidencial. “La primera es la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha que nos han legado los pueblos indígenas. La segunda concierne al significado que tiene el movimiento indígena, la Minga y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el movimiento social", indicó.

"Y por último, aunque tal vez debía ser lo primero, por quien es la figura social y política que nos dignifica hoy aceptando ser nuestra próxima vicepresidenta de la República, me refiero a nuestra querida compañera, senadora de la República y mayora Aida Quilcué”, expresó Cepeda.