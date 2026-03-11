¿Se suspenden las clases por paro de profesores del 12 de marzo? Esto dice la Secretaría de Educación

La jornada del jueves 12 de marzo ha generado dudas entre padres de familia y estudiantes en Bogotá debido al anuncio de movilizaciones por parte de algunos docentes.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado oficial para aclarar qué ocurrirá con las clases en los colegios públicos de la ciudad.

La entidad informó que el calendario académico continuará con normalidad y que las instituciones educativas deberán mantener sus actividades habituales durante esa jornada.

Secretaría de Educación confirma si habrá clases el 12 de marzo

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, la Secretaría de Educación del Distrito confirmó que las clases en los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad el jueves 12 de marzo.

“El próximo 12 de marzo las clases en todos los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad”, señaló la entidad.

La decisión busca garantizar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes y evitar afectaciones al calendario escolar, que establece un número determinado de semanas de clase durante el año.

Al mismo tiempo, la Secretaría indicó que respeta el derecho a la protesta que tienen los docentes. Sin embargo, hizo un llamado a quienes decidan participar en las manifestaciones para que lo hagan fuera del horario escolar.

“Respetamos el derecho a la protesta que tienen los docentes; no obstante, invitamos a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada, priorizando el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes”, explicó la entidad.

¿Qué pasará si algunos docentes participan en la protesta?

El comunicado también establece qué ocurrirá en caso de que algunos profesores decidan participar en las movilizaciones durante su jornada laboral.

Según la Secretaría de Educación, el tiempo de clase deberá ser repuesto posteriormente para cumplir con el calendario académico.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026”, indicó la entidad.

Además, la Secretaría advirtió que quienes no realicen la reposición correspondiente podrían enfrentar decisiones administrativas conforme a la normativa vigente.

Con esta medida, el Distrito busca garantizar que los estudiantes continúen con su proceso educativo sin interrupciones y que se cumpla el calendario escolar establecido para 2026.