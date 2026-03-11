Esto están pagando en Colombia por entrenar a la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial no solo está transformando industrias enteras, también está creando nuevos empleos digitales en todo el mundo.

Uno de los roles que más crece es el de quienes se encargan de entrenar sistemas de inteligencia artificial, una tarea que consiste en alimentar, evaluar y corregir modelos para que aprendan a responder de forma más precisa.

En América Latina, esta actividad comienza a consolidarse como una fuente de ingresos para miles de profesionales que trabajan de forma remota para empresas internacionales.

De acuerdo con un informe reciente de la plataforma global de contratación Deel, la región se está posicionando como un punto estratégico para encontrar talento capaz de colaborar en proyectos de inteligencia artificial.

El reporte muestra que los profesionales latinoamericanos que participan en tareas de entrenamiento de modelos de IA reciben pagos por hora que varían según el país.

En el caso de Colombia, el promedio se ubica cerca de los 10 dólares por hora, una cifra que, aunque menor que en otras economías de la región, refleja el crecimiento de este tipo de ocupaciones tecnológicas.

Esto quiere decir, que alguien que trabaje 8 horas diarias trabajando la IA puede recibir alrededor de $296 mil y por 20 días del mes podría estar recibiendo como salario 6 millones de pesos aproximadamente.

Pagos en América Latina por entrenar la IA

Argentina: alrededor de 20 dólares por hora

Brasil y México: cerca de 15 dólares por hora

Chile: aproximadamente 14,5 dólares por hora

Colombia: alrededor de 10 dólares por hora

Estas cifras evidencian cómo el talento de la región se está integrando cada vez más a la economía digital global.

¿Cuánto pagan por entrenar inteligencia artificial en Colombia?

El trabajo de entrenar inteligencia artificial implica múltiples tareas. Entre ellas se encuentran revisar respuestas generadas por modelos, clasificar información, corregir errores, etiquetar datos o evaluar la precisión de los algoritmos.

Aunque muchas de estas labores pueden parecer simples, requieren habilidades específicas. Las empresas buscan profesionales con competencias en análisis de datos, comprensión del lenguaje, pensamiento crítico y, en muchos casos, manejo de más de un idioma.

El informe señala que el conocimiento de inglés y español es una ventaja clave para los trabajadores latinoamericanos. Esto se debe a que muchos proyectos de inteligencia artificial necesitan entrenar sistemas capaces de comprender contextos culturales distintos o responder en varios idiomas.

Para compañías de Estados Unidos, Canadá y Europa, contratar talento en América Latina también representa beneficios adicionales: acceso a profesionales calificados, costos laborales competitivos y cercanía cultural con el mercado norteamericano.

Entrenar inteligencia artificial impulsa el trabajo remoto en América Latina

El crecimiento de estas nuevas ocupaciones está estrechamente ligado a otro fenómeno del mercado laboral: la expansión del trabajo remoto.

Plataformas internacionales de contratación registran cada año miles de acuerdos laborales firmados entre empresas globales y profesionales latinoamericanos. Este modelo ha convertido a la región en un verdadero hub de talento digital.

Ciudades como Buenos Aires, Bogotá, São Paulo, Ciudad de México, Lima y Medellín concentran buena parte de la demanda de trabajadores remotos vinculados a tecnología y análisis de datos.

La tendencia podría intensificarse en los próximos años. Proyecciones de la consultora International Data Corporation (IDC) estiman que la inteligencia artificial podría aportar cerca de 20 billones de dólares a la economía global hacia 2030, lo que representaría alrededor del 3,5 % del PIB mundial.

Este crecimiento está transformando sectores como traducción, atención al cliente, análisis de datos, contabilidad e inspección industrial. Al mismo tiempo, surgen nuevas profesiones que hace pocos años prácticamente no existían, como entrenadores de IA, evaluadores de modelos o supervisores de algoritmos.

En ese escenario, adquirir habilidades digitales y aprender a trabajar con tecnologías emergentes se perfila como una de las claves para acceder a los empleos del futuro.

En Colombia, cada vez más profesionales comienzan a mirar hacia estas oportunidades que conectan el talento local con el mercado tecnológico global.