Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños

La aparición de varios casos del virus conocido como manos, pies y boca obligó a tomar medidas preventivas en una institución educativa de Tunja.

Las autoridades municipales decidieron suspender temporalmente las clases presenciales en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, luego de confirmar contagios entre estudiantes del plantel.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Tunja, con el objetivo de evitar que el virus continúe propagándose entre los demás niños que asisten al establecimiento educativo.

La institución educativa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón fue cerrada de manera preventiva durante siete días tras confirmarse contagios del virus manos, pies y boca en al menos 15 estudiantes.

Según explicaron las autoridades locales, la medida busca evitar que la enfermedad continúe extendiéndose dentro del colegio y proteger al resto de los menores que hacen parte de la comunidad educativa.

Debido a esta situación, las clases presenciales quedaron suspendidas temporalmente mientras se adelantan acciones sanitarias dentro de las instalaciones del plantel.

Durante los siete días de cierre se realizarán jornadas de limpieza y desinfección en diferentes espacios del colegio, especialmente en áreas comunes donde los estudiantes permanecen durante la jornada escolar.

Entre tanto, los estudiantes continuarán con su proceso académico mediante clases virtuales mientras se cumple el periodo de suspensión de las actividades presenciales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se espera que, una vez finalicen las labores de desinfección y se cumpla el tiempo establecido para evitar nuevos contagios, los niños puedan regresar nuevamente a las aulas. El reinicio de clases presenciales está previsto para el lunes siguiente a la semana de cierre.

¿De qué se trata este virus y cómo se contagia?

La secretaria de Salud territorial de Tunja, Diana Caro, explicó que la decisión se tomó como una acción preventiva frente a la presencia del virus entre varios estudiantes del plantel.

Entonces, de manera preventiva estamos desarrollando eso. ¿Qué se va a hacer qué? Unos acciones de limpieza y desinfección en las áreas comunes.

La funcionaria también explicó que el virus 'manos, pies y boca' es una enfermedad que suele presentarse con mayor frecuencia en niños, debido a la forma en que se transmite y al contacto constante que tienen con superficies y objetos durante sus actividades diarias.

Este virus es común en los niños, ya que se transmite por contacto directo y son unas erupciones que se pueden dar en manos, boca o pies.

Según explicó la secretaria de Salud, las erupciones que caracterizan esta enfermedad aparecen cuando los menores entran en contacto con elementos contaminados que no han sido limpiados o desinfectados adecuadamente.

Estas erupciones, ¿por qué es? Porque cogen elementos que están sucios y no han tenido el respectivo lavado.

Ante la situación, las autoridades también hicieron un llamado a los padres de familia para evitar alarmarse frente a los casos reportados en la institución educativa.

De otra parte, desde la Secretaría de Salud aclararon que el virus detectado en los estudiantes no corresponde a sarampión y que se trata de una enfermedad viral que es común en la población infantil.

Además, se pidió a los acudientes no acudir de manera inmediata al Hospital Universitario San Rafael, ya que una llegada masiva de personas podría generar congestión en el servicio de urgencias del centro médico.