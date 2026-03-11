Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

La reconocida periodista colombiana Silvia Corzo volvió a captar la atención pública tras revelar que realizó una ceremonia simbólica en la que decidió comprometerse consigo misma.

El evento, que muchos interpretaron inicialmente como una boda tradicional, terminó siendo un acto de sologamia, una práctica que busca reafirmar el amor propio y el compromiso personal.

La ceremonia se llevó a cabo en un entorno campestre rodeado de naturaleza. Allí se reunieron familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo del entretenimiento y la televisión colombiana.

Entre los invitados estuvieron el presentador Iván Lalinde y la actriz Margarita Ortega, quienes compartieron algunos momentos del encuentro en sus redes sociales.

Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad entre los seguidores de la comunicadora, ya que en ellas se veía a Corzo con un vestido largo, ramo de flores y frente a invitados, elementos que recordaban a una boda tradicional.

Silvia Corzo se casó consigo misma

Durante la ceremonia, Silvia Corzo pronunció votos personales que conmovieron a los asistentes. En ellos habló sobre la importancia de elegirse a sí misma y priorizar su bienestar emocional.

Le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor, expresó durante el acto.

En una entrevista concedida a La FM, emisora en la que también trabaja, Corzo explicó que la decisión fue el resultado de un proceso personal que ha venido desarrollando desde hace varios años.

Según relató, todo comenzó con una reflexión que tuvo el 7 de enero, cuando se preguntó si alguna vez se había elegido a sí misma con la misma determinación con la que muchas personas deciden comprometerse con una pareja.

A partir de esa inquietud comprendió que nunca había hecho promesas claras hacia sí misma relacionadas con el cuidado personal, el respeto propio o el acompañamiento emocional.

Esto es un proceso que he vivido por muchos años para conectarme con el amor propio, señaló la periodista.

Esa reflexión la llevó a organizar un ritual simbólico que representara ese compromiso. “Yo lo que quería era un ritual para elegirme a mí”, explicó.

Así fue la boda simbólica de Silvia Corzo

Aunque inicialmente la periodista pensó en realizar una ceremonia muy íntima con cerca de diez personas, la idea fue creciendo con el paso de los días.

Varios amigos y conocidos expresaron su deseo de acompañarla, por lo que el encuentro terminó siendo más amplio de lo previsto.

El evento incluyó algunos elementos típicos de una boda. Corzo compró un anillo de compromiso y también escribió una carta dirigida a sí misma, en la que plasmó promesas relacionadas con escucharse, respetarse y priorizar su bienestar.

Por primera vez me había escrito a mí misma, comentó.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando su hijo, Pablo Toro, la acompañó hasta el lugar donde se realizó el ritual. Allí le dedicó unas palabras que emocionaron a los asistentes.

Escogerse a uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es. Esto que estás haciendo es muy valiente, expresó.

El gesto de la periodista ha generado conversación en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado el mensaje sobre la importancia del amor propio y el autocuidado.

Aunque la sologamia no tiene reconocimiento legal como matrimonio, en distintos países se ha convertido en una práctica simbólica que busca fortalecer la relación que cada persona tiene consigo misma.