CANAL RCN
Tendencias

Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

La reconocida periodista realizó una boda consigo misma y explicó el significado del ritual.

silvia corzo matrimonio video boda
Foto: IG Silvia Corzo

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
04:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reconocida periodista colombiana Silvia Corzo volvió a captar la atención pública tras revelar que realizó una ceremonia simbólica en la que decidió comprometerse consigo misma.

El evento, que muchos interpretaron inicialmente como una boda tradicional, terminó siendo un acto de sologamia, una práctica que busca reafirmar el amor propio y el compromiso personal.

Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia
RELACIONADO

Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia

La ceremonia se llevó a cabo en un entorno campestre rodeado de naturaleza. Allí se reunieron familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo del entretenimiento y la televisión colombiana.

Entre los invitados estuvieron el presentador Iván Lalinde y la actriz Margarita Ortega, quienes compartieron algunos momentos del encuentro en sus redes sociales.

Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad entre los seguidores de la comunicadora, ya que en ellas se veía a Corzo con un vestido largo, ramo de flores y frente a invitados, elementos que recordaban a una boda tradicional.

Silvia Corzo se casó consigo misma

Durante la ceremonia, Silvia Corzo pronunció votos personales que conmovieron a los asistentes. En ellos habló sobre la importancia de elegirse a sí misma y priorizar su bienestar emocional.

Le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor, expresó durante el acto.

En una entrevista concedida a La FM, emisora en la que también trabaja, Corzo explicó que la decisión fue el resultado de un proceso personal que ha venido desarrollando desde hace varios años.

Según relató, todo comenzó con una reflexión que tuvo el 7 de enero, cuando se preguntó si alguna vez se había elegido a sí misma con la misma determinación con la que muchas personas deciden comprometerse con una pareja.

Escenas románticas de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz generan furor en redes: videos
RELACIONADO

Escenas románticas de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz generan furor en redes: videos

A partir de esa inquietud comprendió que nunca había hecho promesas claras hacia sí misma relacionadas con el cuidado personal, el respeto propio o el acompañamiento emocional.

Esto es un proceso que he vivido por muchos años para conectarme con el amor propio, señaló la periodista.

Esa reflexión la llevó a organizar un ritual simbólico que representara ese compromiso. “Yo lo que quería era un ritual para elegirme a mí”, explicó.

Así fue la boda simbólica de Silvia Corzo

Aunque inicialmente la periodista pensó en realizar una ceremonia muy íntima con cerca de diez personas, la idea fue creciendo con el paso de los días.

Varios amigos y conocidos expresaron su deseo de acompañarla, por lo que el encuentro terminó siendo más amplio de lo previsto.

El evento incluyó algunos elementos típicos de una boda. Corzo compró un anillo de compromiso y también escribió una carta dirigida a sí misma, en la que plasmó promesas relacionadas con escucharse, respetarse y priorizar su bienestar.

Por primera vez me había escrito a mí misma, comentó.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando su hijo, Pablo Toro, la acompañó hasta el lugar donde se realizó el ritual. Allí le dedicó unas palabras que emocionaron a los asistentes.

Escogerse a uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es. Esto que estás haciendo es muy valiente, expresó.

El gesto de la periodista ha generado conversación en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado el mensaje sobre la importancia del amor propio y el autocuidado.

Caterin Escobar plantó a un periodista por pregunta de Mario Yepes: video
RELACIONADO

Caterin Escobar plantó a un periodista por pregunta de Mario Yepes: video

Aunque la sologamia no tiene reconocimiento legal como matrimonio, en distintos países se ha convertido en una práctica simbólica que busca fortalecer la relación que cada persona tiene consigo misma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia

La casa de los famosos

Alexa y Tebi volvieron a tener encuentro dentro de La Casa de los Famosos: ¿llovieron críticas?

Yeison Jiménez

Desgarrador: sale a la luz nota que dejó escrita Yeison Jiménez antes de morir

Otras Noticias

Venezuela

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela

El acercamiento entre Washington y el régimen encabezado por Delcy Rodríguez forma parte de una presión internacional para desmontar la estructura del chavismo, según Machado.

Elecciones en Colombia

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

La entidad reiteró que su página web es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas E-14.

Junior de Barranquilla

¿Problemas en Junior? Yimmi Chará envió contundente mensaje a Jermein Peña tras expulsión

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: precio de la divisa sorprendió este 11 de marzo

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños