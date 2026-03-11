Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la Champions League al imponerse con contundencia 3-0 frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. La gran figura de la noche fue el mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien firmó una actuación memorable al marcar los tres goles del encuentro y encaminar a su equipo hacia los cuartos de final.

El conjunto español afrontó el compromiso con varias ausencias importantes en su plantilla. Futbolistas como Kylian Mbappé, Éder Militão, David Alaba, Jude Bellingham y Rodrygo no estuvieron disponibles, lo que obligó al entrenador Álvaro Arbeloa a reorganizar su equipo. Sin embargo, el equipo blanco respondió con personalidad ante un rival de enorme jerarquía dirigido por Pep Guardiola.

Un primer tiempo perfecto del Real Madrid

Desde los primeros minutos, el Real Madrid mostró determinación para tomar el control del partido. El primer gol llegó al minuto 20, cuando Valverde aprovechó un preciso envío largo del arquero Thibaut Courtois. El uruguayo controló el balón, superó con gran calidad al guardameta Gianluigi Donnarumma y definió con el arco prácticamente vacío, abriendo el marcador para los locales.

Apenas siete minutos después, el mediocampista volvió a aparecer. Tras una jugada iniciada por Vinícius Júnior, cuyo pase con el exterior se desvió ligeramente en Rúben Dias, Valverde reaccionó con rapidez dentro del área y sacó un potente remate cruzado que amplió la ventaja para el equipo español.

El tercer gol llegó antes del descanso y fue, sin duda, la obra maestra de la noche. Tras recibir un pase elevado de Brahim Díaz, Valverde controló con técnica, levantó el balón con un elegante sombrero ante el defensor Marc Guéhi y remató de volea sin dejar caer el balón al suelo. La espectacular acción desató la ovación del público y dejó prácticamente sin reacción al arquero italiano.

Ventaja importante de cara a la vuelta

En el segundo tiempo el Real Madrid pudo ampliar aún más la diferencia. Vinícius dispuso de un penal que habría significado el cuarto tanto, pero Donnarumma logró redimirse con una gran atajada desde los once metros.

A pesar de esa oportunidad desperdiciada, el marcador no se movió y el equipo español terminó administrando la ventaja con inteligencia ante un rival que intentó reaccionar sin demasiado éxito.

El resultado deja al Real Madrid en una posición muy favorable antes del partido de vuelta, que se disputará el próximo martes en el Etihad Stadium, en la ciudad de Mánchester. Con tres goles de ventaja, el club más ganador de la historia de la Champions —con 15 títulos— quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

La noche en el Bernabéu quedará marcada por la exhibición de Valverde, quien firmó uno de los partidos más destacados de su carrera y fue el gran protagonista de una victoria que acerca al conjunto blanco a una nueva ronda en la competición continental.