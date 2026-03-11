Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

Tal como lo había anunciado el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, la Registraduría Nacional ya tiene disponibles en su página web las actas E-14 correspondientes a las mesas de votación instaladas en Colombia y en el exterior el pasado 8 de marzo para las elecciones de Congreso de la República y las consultas de precandidatos a la Presidencia.

Consulta ciudadana en línea de los formularios E-14

Los interesados en revisar las actas deben ingresar al portal oficial de la entidad, www.registraduria.gov.co, y en la sección Resultados Electorales seleccionar entre tres opciones: el botón rojo Actas E-14 de Delegados, el botón blanco Actas E-14 de Transmisión o el botón azul Escrutinios. Posteriormente, se habilita la opción Consulta Actas E-14C (claveros).

Allí, los ciudadanos pueden consultar y descargar las actas por corporación —Senado, Cámara, Consultas y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)—, filtrando por departamento, municipio, zona, puesto y mesa de votación.

Acceso para organizaciones políticas

Con el fin de facilitar la verificación, la Registraduría entregó a los representantes de las organizaciones políticas un usuario y una clave que les permite descargar de manera masiva estos documentos.

La entidad reiteró que su página web es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas E-14 de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de 2026, garantizando transparencia y acceso público a la información electoral.