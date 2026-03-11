CANAL RCN
Colombia

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

La entidad reiteró que su página web es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas E-14.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
03:38 p. m.
Tal como lo había anunciado el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, la Registraduría Nacional ya tiene disponibles en su página web las actas E-14 correspondientes a las mesas de votación instaladas en Colombia y en el exterior el pasado 8 de marzo para las elecciones de Congreso de la República y las consultas de precandidatos a la Presidencia.

Consulta ciudadana en línea de los formularios E-14

Los interesados en revisar las actas deben ingresar al portal oficial de la entidad, www.registraduria.gov.co, y en la sección Resultados Electorales seleccionar entre tres opciones: el botón rojo Actas E-14 de Delegados, el botón blanco Actas E-14 de Transmisión o el botón azul Escrutinios. Posteriormente, se habilita la opción Consulta Actas E-14C (claveros).

Allí, los ciudadanos pueden consultar y descargar las actas por corporación —Senado, Cámara, Consultas y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)—, filtrando por departamento, municipio, zona, puesto y mesa de votación.

Acceso para organizaciones políticas

Con el fin de facilitar la verificación, la Registraduría entregó a los representantes de las organizaciones políticas un usuario y una clave que les permite descargar de manera masiva estos documentos.

La entidad reiteró que su página web es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas E-14 de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de 2026, garantizando transparencia y acceso público a la información electoral.

