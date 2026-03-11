CANAL RCN
Internacional

Asesor del ayatolá iraní amenaza con destruir a Israel y llama a Trump “Satanás en persona”

Las declaraciones del alto mando militar iraní Yahya Rahim Safavi intensifican la retórica del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei ayatolá iraní
FOTO: AFP

AFP

marzo 11 de 2026
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a escalar tras nuevas amenazas provenientes del entorno militar iraní. Yahya Rahim Safavi, alto asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei, lanzó duras críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump y reiteró la advertencia de que la república islámica podría destruir a Israel en medio del conflicto en Oriente Medio.

Donald Trump envía contundente mensaje a Irán ante la posibilidad de 'bajarse' del Mundial de 2026
RELACIONADO

Donald Trump envía contundente mensaje a Irán ante la posibilidad de 'bajarse' del Mundial de 2026

En declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní, Safavi calificó a Trump como “el presidente estadounidense más corrupto y estúpido” y lo describió como “Satanás en persona”.

Irán amenaza con atacar bancos y objetivos económicos de Estados Unidos e Israel

El mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes anunció que responderá a los bombardeos recientes con ataques contra centros económicos vinculados a Estados Unidos y al llamado “régimen sionista”.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército iraní afirmó que el enemigo le ha dado “vía libre” para atacar bancos y otras infraestructuras financieras relacionadas con ambos países.

Las autoridades militares también pidieron a la población en Oriente Medio mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de bancos y centros financieros que puedan convertirse en objetivos militares. Según medios iraníes, durante la noche se registraron bombardeos estadounidenses e israelíes que alcanzaron un banco en Teherán, causando la muerte de un número no especificado de empleados.

Analistas internacionales advierten que ataques contra instituciones financieras podrían aumentar el riesgo de una crisis regional con repercusiones en los mercados globales.

Trump asegura que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la ofensiva contra Irán podría concluir pronto. En una entrevista telefónica con el portal de noticias Axios, el mandatario sostuvo que “prácticamente no queda nada por atacar” en territorio iraní y aseguró que el conflicto terminará “pronto”.

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?
RELACIONADO

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?

Trump también declaró que “muy pronto habrá una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. Según el mandatario, Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, cifra que un día antes se situaba en 16.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela

Chile

José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile

Estados Unidos

VIDEO I Fuerte tornado en Estados Unidos deja masiva destrucción en varias comunidades de la región

Otras Noticias

Real Madrid

Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions

Real Madrid goleó en la ida de los octavos de final de la Champions League al Manchester City. Vea los goles y el resumen.

Elecciones en Colombia

Iván Cepeda y Aida Quilcué se inscriben formalmente ante la Registraduría de cara a las elecciones presidenciales

Luego de los retrasos por un documento del Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Aida Quilcué inscribieron formalmente su candidatura.

Inteligencia Artificial

Esto están pagando en Colombia por entrenar a la inteligencia artificial

Viral

Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños