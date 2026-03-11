Asesor del ayatolá iraní amenaza con destruir a Israel y llama a Trump “Satanás en persona”

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a escalar tras nuevas amenazas provenientes del entorno militar iraní. Yahya Rahim Safavi, alto asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei, lanzó duras críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump y reiteró la advertencia de que la república islámica podría destruir a Israel en medio del conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní, Safavi calificó a Trump como “el presidente estadounidense más corrupto y estúpido” y lo describió como “Satanás en persona”.

Irán amenaza con atacar bancos y objetivos económicos de Estados Unidos e Israel

El mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes anunció que responderá a los bombardeos recientes con ataques contra centros económicos vinculados a Estados Unidos y al llamado “régimen sionista”.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército iraní afirmó que el enemigo le ha dado “vía libre” para atacar bancos y otras infraestructuras financieras relacionadas con ambos países.

Las autoridades militares también pidieron a la población en Oriente Medio mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de bancos y centros financieros que puedan convertirse en objetivos militares. Según medios iraníes, durante la noche se registraron bombardeos estadounidenses e israelíes que alcanzaron un banco en Teherán, causando la muerte de un número no especificado de empleados.

Analistas internacionales advierten que ataques contra instituciones financieras podrían aumentar el riesgo de una crisis regional con repercusiones en los mercados globales.

Trump asegura que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la ofensiva contra Irán podría concluir pronto. En una entrevista telefónica con el portal de noticias Axios, el mandatario sostuvo que “prácticamente no queda nada por atacar” en territorio iraní y aseguró que el conflicto terminará “pronto”.

Trump también declaró que “muy pronto habrá una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. Según el mandatario, Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, cifra que un día antes se situaba en 16.