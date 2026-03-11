Lluvias intensas mantienen alerta roja en Santander y vigilancia en Cauca, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un alerta en la que advierte que las precipitaciones registradas en las últimas horas han generado “alertas hidrológicas y condiciones de riesgo en varias cuencas del territorio nacional”.

Las lluvias más fuertes se han concentrado en la región Andina y Pacífica, afectando departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada y Guainía.

Santander en alerta roja por lluvias

El Ideam informó que se mantiene “una alerta roja en la subzona hidrográfica del río Sogamoso” por la probabilidad de crecientes súbitas.

RELACIONADO Video del angustiante rescate de una bebé y su madre atrapadas en un carro en el deprimido de la 94

Los municipios más expuestos son Piedecuesta, Los Santos, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Betulia y Girón. Las autoridades locales y comunidades ribereñas deben permanecer atentas a cualquier variación en los niveles del río.

Durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de marzo se reportaron crecientes súbitas en varios afluentes del departamento del Cauca. Entre ellas, en el río Mazamorras (Sucre y Bolívar), el río Quinchaya (Caldono) y el río Palo (Santander de Quilichao). Actualmente se mantienen alertas rojas en las cuencas altas del río Cauca y del río Patía.

Bogotá con lluvias persistentes

En la capital del país se registraron precipitaciones entre ligeras y moderadas, y para las próximas horas se prevé “cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas, particularmente en sectores del sur de la ciudad”. El Ideam recomendó precaución en los desplazamientos por acumulación de agua y reducción de visibilidad.

Recomendaciones del Ideam tras precipitaciones

El comunicado insiste en seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, evitar permanecer cerca de ríos o quebradas con niveles altos y estar atentos a cambios bruscos en los caudales. Además, en regiones como la Amazonía y el Caribe se prevé un índice de calor alto, por lo que se recomienda hidratación constante.

RELACIONADO Impresionante aguacero en Usaquén dejó a una madre y su bebé atrapados en el deprimido de la calle 94

El Ideam aseguró que continuará con el monitoreo permanente y emitirá nuevas actualizaciones para apoyar la toma de decisiones de las autoridades y la prevención de riesgos para la población.