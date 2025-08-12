CANAL RCN
Colombia

Agéndate: esta es la programación del Jardín Botánico de Bogotá para diciembre

Durante todo el mes, el Jardín ofrecerá actividades para que los ciudadanos vivan, exploren y aprendan de la naturaleza a través de talleres, recorridos temáticos y experiencias para todas las edades.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis decidió unirse, como todos los años, a la celebración de la temporada de Navidad y publicó su variada agenda gratuita de actividades científicas, culturales y educativas pensadas para toda la ciudadanía.

Jardín Botánico gradúa primera promoción de agricultores y agricultoras urbanas
RELACIONADO

Jardín Botánico gradúa primera promoción de agricultores y agricultoras urbanas

Durante todo el mes, el jardín abrirá sus puertas para que los ciudadanos vivan, exploren y aprendan de la naturaleza a través de talleres, recorridos temáticos y experiencias para todas las edades.

Bajo el lema “Biodiversidad en movimiento: 70 años de vida y contando”, la programación ofrece expediciones y encuentros diseñados para promover el cuidado del ambiente y el conocimiento de la riqueza natural del país.

El mes inicia con la exposición Plantas útiles de Colombia, un recorrido que resalta los aportes de la flora al arte, la ciencia y la tradición, disponible hasta el 14 de diciembre en el Domo Educativo.

Por otro lado, a lo largo del mes, se realizarán algunos talleres en diferentes instalaciones del Jardín y serán encuentros para inspirar la creatividad utilizando elementos de la naturaleza y promover prácticas sostenibles.

También, se prepararon varias expediciones guiadas para descubrir la biodiversidad y los relatos que habitan sus colecciones vivas. Algunos de los recorridos más llamativos son:

  • Entre raíces naturales y culturales: los Raizales – 10 de diciembre
  • La vida secreta de las plantas – 12 de diciembre
  • El Jardín en el tiempo: 70 años – 18 de diciembre
  • ¿Qué aire respiramos? – 26 de diciembre
  • Jardines que salvan el planeta – 27 de diciembre
Jardín Botánico participa en Silverexpo con actividades dirigidas a adultos mayores
RELACIONADO

Jardín Botánico participa en Silverexpo con actividades dirigidas a adultos mayores

Cada recorrido invita a reflexionar sobre la conservación ambiental, los saberes ancestrales y el papel de los jardines botánicos en la protección de los ecosistemas.

El 14 de diciembre, el Biodiversario será escenario de una jornada especial de reconexión vital a través del movimiento y la respiración consciente, una actividad que integra bienestar físico y conexión con el entorno natural.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Suben los homicidios en Colombia: Bogotá registra un incremento del 14%

Guaviare

Los mensajes con los que las disidencias de las Farc presionan bloqueos en Guaviare

Cúcuta

Así quedó el carro del gimnasta olímpico Jossimar Clavo, tras atentado con explosivos en Cúcuta

Otras Noticias

Vladimir Putin

Putin aseguró que si Europa quiere guerra, Rusia estará lista: inquietante mensaje

En febrero se cumplirán cuatro años desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tecnología

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

El nuevo dispositivo busca posicionarse como un elemento versátil para entrenar, trabajar y moverse por la ciudad sin perder calidad sonora.

Deportes Tolima

Tolima terminó invicto en cuadrangulares y espera por rival en la gran final

Automovilismo

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas