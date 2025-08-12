Agéndate: esta es la programación del Jardín Botánico de Bogotá para diciembre

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis decidió unirse, como todos los años, a la celebración de la temporada de Navidad y publicó su variada agenda gratuita de actividades científicas, culturales y educativas pensadas para toda la ciudadanía.

RELACIONADO Jardín Botánico gradúa primera promoción de agricultores y agricultoras urbanas

Durante todo el mes, el jardín abrirá sus puertas para que los ciudadanos vivan, exploren y aprendan de la naturaleza a través de talleres, recorridos temáticos y experiencias para todas las edades.

Bajo el lema “Biodiversidad en movimiento: 70 años de vida y contando”, la programación ofrece expediciones y encuentros diseñados para promover el cuidado del ambiente y el conocimiento de la riqueza natural del país.

El mes inicia con la exposición Plantas útiles de Colombia, un recorrido que resalta los aportes de la flora al arte, la ciencia y la tradición, disponible hasta el 14 de diciembre en el Domo Educativo.

Por otro lado, a lo largo del mes, se realizarán algunos talleres en diferentes instalaciones del Jardín y serán encuentros para inspirar la creatividad utilizando elementos de la naturaleza y promover prácticas sostenibles.

También, se prepararon varias expediciones guiadas para descubrir la biodiversidad y los relatos que habitan sus colecciones vivas. Algunos de los recorridos más llamativos son:

Entre raíces naturales y culturales: los Raizales – 10 de diciembre

La vida secreta de las plantas – 12 de diciembre

El Jardín en el tiempo: 70 años – 18 de diciembre

¿Qué aire respiramos? – 26 de diciembre

Jardines que salvan el planeta – 27 de diciembre

RELACIONADO Jardín Botánico participa en Silverexpo con actividades dirigidas a adultos mayores

Cada recorrido invita a reflexionar sobre la conservación ambiental, los saberes ancestrales y el papel de los jardines botánicos en la protección de los ecosistemas.

El 14 de diciembre, el Biodiversario será escenario de una jornada especial de reconexión vital a través del movimiento y la respiración consciente, una actividad que integra bienestar físico y conexión con el entorno natural.