CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

La decisión deja sin red de prestadores a usuarios que requieren tratamientos especializados como radioterapia y quimioterapia.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis del sistema de salud se profundiza en el Valle del Cauca con el anuncio del cierre de servicios de la Clínica de los Remedios para usuarios de la intervenida Nueva EPS, dejando en situación crítica a aproximadamente 3.000 pacientes oncológicos que dependían de esta institución para sus tratamientos especializados.

Bebés en riesgo vital: EPS retrasan alimentos médicos y niños con alergia grave pasan semanas sin poder comer
RELACIONADO

Bebés en riesgo vital: EPS retrasan alimentos médicos y niños con alergia grave pasan semanas sin poder comer

Clínica Remedios en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

Según información, estos pacientes habían sido trasladados previamente a la Clínica de los Remedios después de que otras instituciones que mantenían convenios con Nueva EPS dejaran de atenderlos.

Ahora, con este nuevo cierre, se quedan sin una red de prestadores, según advirtieron las asociaciones de pacientes del Valle del Cauca.

“Esto es un golpe muy duro para la comunidad. Son pacientes que se quedarán sin tratamientos, sin controles, sin radioterapias, sin iodoterapia y todo ese andamiaje que requiere la atención de un paciente oncológico”, aseguró Sandra Martínez de la asociación de usuarios de la Nueva EPS.

La incertidumbre administrativa complica aún más el panorama. Esto debido a que ahora existe la preocupación sobre cómo serán atendidos los pacientes que requieran servicios de urgencias, pues no está claro si entrarían a ser atendidos en la red primaria o también en las altas complejidades.

Esta falta de claridad coloca a los usuarios en el limbo, sin saber a dónde realmente deberían acudir para recibir los servicios de atención médica.

El caso evidencia las consecuencias de la intervención de Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, cuya crisis ha dejado a miles de colombianos en situación vulnerable.

Concejal de Zarzal con cáncer colorrectal no recibe tratamiento desde octubre por crisis de Nueva EPS
RELACIONADO

Concejal de Zarzal con cáncer colorrectal no recibe tratamiento desde octubre por crisis de Nueva EPS

¿Qué sigue ahora para los pacientes afectados?

Las asociaciones de pacientes del Valle del Cauca han expresado su principal preocupación sobre lo que ocurrirá con estos usuarios ante la ausencia de alternativas claras de atención.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia

Enfermedades

7 de cada 10 barreras en pacientes con cáncer de sangre se deben a la falta de medicamentos

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro

Otras Noticias

Estados Unidos

Embajador (e) de EE. UU. en Colombia evalúa la relación entre ambos países antes de dejar el cargo: esto dijo

McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios el 13 de febrero, tras servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas.

James Rodríguez

¿Cuánto vale la nueva camiseta de James Rodríguez, de cara al Mundial?

James Rodríguez fue anunciado oficialmente por Minnesota United y acá le contamos el valor de su nueva indumentaria.

Astrología

"Tiene que cuidarse": Mhoni Vidente sorprendió con IMPACTANTE predicción sobre Bad Bunny

Finanzas personales

Ponen freno en los conjuntos residenciales por parqueaderos: Ministerio de Vivienda hace aclaración

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado