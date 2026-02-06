Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

La crisis del sistema de salud se profundiza en el Valle del Cauca con el anuncio del cierre de servicios de la Clínica de los Remedios para usuarios de la intervenida Nueva EPS, dejando en situación crítica a aproximadamente 3.000 pacientes oncológicos que dependían de esta institución para sus tratamientos especializados.

Clínica Remedios en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

Según información, estos pacientes habían sido trasladados previamente a la Clínica de los Remedios después de que otras instituciones que mantenían convenios con Nueva EPS dejaran de atenderlos.

Ahora, con este nuevo cierre, se quedan sin una red de prestadores, según advirtieron las asociaciones de pacientes del Valle del Cauca.

“Esto es un golpe muy duro para la comunidad. Son pacientes que se quedarán sin tratamientos, sin controles, sin radioterapias, sin iodoterapia y todo ese andamiaje que requiere la atención de un paciente oncológico”, aseguró Sandra Martínez de la asociación de usuarios de la Nueva EPS.

La incertidumbre administrativa complica aún más el panorama. Esto debido a que ahora existe la preocupación sobre cómo serán atendidos los pacientes que requieran servicios de urgencias, pues no está claro si entrarían a ser atendidos en la red primaria o también en las altas complejidades.

Esta falta de claridad coloca a los usuarios en el limbo, sin saber a dónde realmente deberían acudir para recibir los servicios de atención médica.

El caso evidencia las consecuencias de la intervención de Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, cuya crisis ha dejado a miles de colombianos en situación vulnerable.

¿Qué sigue ahora para los pacientes afectados?

Las asociaciones de pacientes del Valle del Cauca han expresado su principal preocupación sobre lo que ocurrirá con estos usuarios ante la ausencia de alternativas claras de atención.