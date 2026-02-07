CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de febrero de 2026

¡Festejan varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
10:40 p. m.
La noche del sábado 7 de febrero de 2026 avanzó lentamente para miles de jugadores que aguardaron con mucha intriga el nuevo sorteo del Super Astro Luna.

Cuando el reloj se acercó a las 10:42 p.m, la atención se centró en el prestigioso juego de azar en el que se combinan los números con los signos zodiacales.

Durante la jornada, las apuestas se multiplicaron. Algunos jugadores confiaron en sus números recurrentes, mientras que otros se dejaron guiar por señales personales.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto del Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de febrero de 2026

El Super Astro Luna de este sábado 7 de febrero de 2026 tuvo como número ganador al 9076.

Además, con el aval del delegado de Coljuegos, también se aprobó al Sagitario como signo zodiacal afortunado.

Ese resultado sorprendió a muchos y alegró a quienes lograron acertar y obtener ingresos extra.

¿Cuáles son los horarios en los que se sortea el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega en los siguientes tres horarios:

  • A las 10:50 de la noche de lunes a viernes.
  • A las 10:42 de la noche los sábados.
  • A las 8:30 de la noche los domingos y festivos.

Es así como el próximo sorteo será el 8 de febrero de 2026 y el resultado exacto se podrá encontrar aquí en el portal web de Noticias RCN.

Recuerde que los premios que se continúan entregando en el Super Astro Luna son:

  • 42.000 veces lo apostado por el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

 

