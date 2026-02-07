CANAL RCN
Colombia Video

Municipios de Cundinamarca están en jaque durante temporada de lluvias: no hay contrato de bomberos

En medio de la temporada de lluvias, hay peligro porque sin contrato de bomberos, la respuesta a la emergencia puede ser tardía.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
08:32 p. m.
Más de una tercera parte de los municipios de Cundinamarca están enfrentando la temporada de lluvias sin respaldo institucional de los cuerpos de bomberos. 37 de los 116 municipios no cuentan con convenios activos para la atención de emergencias, una situación que genera preocupación.

La ausencia de estos acuerdos pone en riesgo la capacidad de respuesta ante eventos críticos que ya se están registrando en el territorio cundinamarqués. Las autoridades han advertido sobre riesgos de crecientes súbitas, deslizamientos y movimientos en masa en diversos puntos, fenómenos característicos de las temporadas de lluvia que requieren atención inmediata y especializada.

Recomendaciones en la temporada de lluvias

Las recomendaciones oficiales hacen énfasis en evitar el ingreso a ríos y quebradas, especialmente en aquellas zonas donde ya se reportan niveles altos de caudal. Esta medida preventiva busca reducir el riesgo de accidentes en un contexto donde la respuesta institucional podría verse comprometida por la falta de convenios con los organismos de socorro.

Seis municipios han sido identificados con especial atención por parte de las autoridades debido al significativo aumento del caudal en sus fuentes hídricas. San Antonio de Tequendama, El Colegio, La Mesa, Anapoima, Sena y Girardot figuran en la lista donde se monitorea constantemente el comportamiento de ríos y quebradas.

Máxima atención en seis municipios

La situación plantea interrogantes sobre la gestión del riesgo en estos territorios. Sin convenios vigentes, los 37 municipios afectados carecen de protocolos formales de atención con los cuerpos de bomberos, lo que podría traducirse en respuestas tardías o inadecuadas ante emergencias que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes.

A nivel nacional, la situación se acrecienta con el paso de los días. Los ojos han estado puestos sobre Córdoba, donde las fuertes lluvias se han llevado todo a su paso y han dejado a miles de familias sin nada. Asimismo, en Valle del Cauca y Nariño se reportan estragos.

