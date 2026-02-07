Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado

El fenómeno de los desafíos extremos en redes sociales cobró una víctima en el suroccidente del país. Las autoridades del departamento del Valle del Cauca confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ángel Montoya, un creador de contenido de 30 años que perdió la vida tras lanzarse a las aguas del río Cauca con el fin de registrar un video para sus plataformas digitales.

El suceso quedó registrado en un dramático video y encendió las alarmas sobre los riesgos mortales de estas prácticas.

El incidente ocurrió en el puente General Santander, estructura que conecta los municipios de Tuluá y Riofrío.

Montoya, motivado por la búsqueda de visualizaciones y el cumplimiento de un reto viral, se preparó para el salto mientras un acompañante grababa cada segundo con un teléfono móvil.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa al joven hablando con confianza ante la cámara antes de precipitarse al vacío desde la infraestructura.

Dramático video del salto de un influencer en el río Cauca

Lo que comenzó como una grabación para generar impacto en internet se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia.

Según se aprecia en el material audiovisual, tras el impacto contra el agua, Montoya logró emerger inicialmente a la superficie.

Sin embargo, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos. El río Cauca presentaba un caudal elevado debido a las fuertes lluvias que han azotado la región recientemente, generando una corriente indomable que impidió al joven alcanzar la orilla.

El video capta los angustiantes intentos del influencer por mantenerse a flote mientras la fuerza del afluente lo arrastraba río abajo. Su acompañante, desde lo alto del puente, reaccionó con impotencia ante la velocidad con la que Montoya desaparecía de la vista.

A pesar de que los organismos de socorro, incluidos grupos de bomberos y la Defensa Civil, activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, las condiciones del río dificultaron las labores durante varias jornadas.

Hallaron el cuerpo de Ángel Montoya en Río Cauca

Tras varios días de incertidumbre y operativos de rastreo por las riberas, la búsqueda finalizó con un desenlace fatal.

Trabajadores de la zona avistaron un cuerpo flotando en inmediaciones de los municipios de Bolívar y Bugalagrande. Tras dar aviso a la Policía Nacional, las unidades de criminalística confirmaron que se trataba de Ángel Montoya. El operativo de recuperación del cadáver permitió establecer que el cuerpo había sido desplazado varios kilómetros por la corriente desde el punto inicial del salto.

Este lamentable hecho ha generado una profunda consternación en la comunidad y un debate necesario sobre la responsabilidad de los creadores de contenido.