La problemática que prende las alarmas en las sombras de Bogotá: niños consumiendo marihuana

Las cifras son alarmantes porque jóvenes de 6 a 11 años están consumiendo droga.

febrero 07 de 2026
09:06 p. m.
Bogotá enfrenta un preocupante incremento en el consumo de marihuana entre menores de edad, según revelan datos oficiales presentados en el Concejo.

Las cifras muestran un aumento del 156% entre 2023 y 2025, pasando de 677 casos identificados a 1.739, consolidando esta sustancia como la droga más consumida por la población infantil y juvenil.

¿Cuántos menores consumen droga?

Los datos más alarmantes revelan que durante 2024, 10 menores en etapa de infancia (entre 6 y 11 años) consumieron marihuana. En el grupo de adolescentes (entre 12 y 18 años) la cifra alcanzó los 1.729 casos durante el mismo período.

“Hoy nuestros niños están expuestos al microtráfico en los parques, en el espacio público, mientras esta administración sigue sin tomar decisiones contundentes” señaló la concejal Diana Diago al presentar el informe.

La denuncia incluye un llamado urgente a la implementación de medidas como la expedición de un decreto que prohíba el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.

El llamado al Distrito para que tome medidas

La problemática se extiende a otras sustancias. El consumo de tusi entre menores también registró un incremento significativo del 98%, pasando de 792 casos en 2023 a 1.568 casos en 2025.

Investigaciones internacionales confirman que el consumo abusivo de marihuana durante la adolescencia puede afectar gravemente el desarrollo cognitivo y emocional de niños y jóvenes, añadiendo una dimensión de salud pública al problema que enfrenta la capital.

La situación ha generado llamados desde diferentes sectores para que las autoridades distritales implementen acciones urgentes orientadas a proteger a la población menor de edad. Los críticos señalan que la exposición al microtráfico en parques y espacios públicos representa un riesgo creciente que requiere respuestas inmediatas y contundentes.

El aumento del consumo de marihuana entre menores de edad es la consecuencia directa de la permisividad del alcalde Galán, quien no ha expedido el decreto para prohibir el consumo de drogas en espacio público: Hoy los parques son las oficinas de los jíbaros y nuestros niños no están protegidos.

