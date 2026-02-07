CANAL RCN
Deportes

Futbolista convulsionó en el Maracaná ante Flamengo: video angustiante

Angustiante momento en el Maracaná: el futbolista Alexandre se desplomó iniciando el partido ante Flamengo.

video futbolista convulsiono flamengo maracana
Foto: captura pantalla Flamengo TV

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
09:29 p. m.
En el emblemático Estadio Maracaná se vivió un escenario de angustia y profunda preocupación. Este sábado 7 de febrero de 2026, durante el encuentro entre Flamengo y Sampaio Corrêa por el Campeonato Carioca, el centrocampista Alexandre se desplomó en pleno campo de juego, obligando al ingreso inmediato de una ambulancia y a la suspensión temporal del compromiso.

El incidente ocurrió apenas al minuto ocho del primer tiempo. Mientras se disputaba un balón en el sector derecho del campo, Alexandre cayó en la mitad de la cancha sin que mediara contacto alguno.

La gravedad de la situación se hizo evidente al instante: el futbolista no solo perdió el conocimiento, sino que comenzó a sufrir una convulsión ante la mirada atónita de compañeros, rivales y los miles de espectadores presentes en el recinto de Río de Janeiro.

Ambulancia tuvo que ingresar al Maracaná tras desplome de Alexandre

Ante la reacción desesperada de los jugadores de ambos equipos, quienes pidieron asistencia médica a gritos, los cuerpos de socorro ingresaron al césped de forma inmediata.

Tras recibir los primeros auxilios y ser inmovilizado en una camilla, Alexandre fue trasladado a una ambulancia que ingresó directamente al terreno de juego para facilitar su evacuación.

El partido permaneció detenido durante casi 20 minutos, reanudándose solo a los 27 minutos del primer tiempo, aunque el ambiente deportivo quedó completamente opacado por la incertidumbre.

Las imágenes sensibles del momento en que el centrocampista perdió la estabilidad han generado una ola de solidaridad en redes sociales. El cuerpo médico del Sampaio Corrêa actuó con celeridad para estabilizar al atleta antes de su salida definitiva del estadio, priorizando en todo momento la oxigenación y la protección cervical del jugador ante las sacudidas involuntarias propias de la convulsión.

Alexandre tuvo que ser traslado al Hospital Quinta D'Or

Tras abandonar el Maracaná bajo el sonido de las sirenas, se confirmó que el jugador fue trasladado de urgencia al Hospital Quinta D'Or, ubicado en la Zona Norte de Río de Janeiro, un centro asistencial cercano al estadio.

Hasta el momento, ni el Sampaio Corrêa ni el centro médico han emitido un parte oficial detallado sobre las causas que originaron el colapso del mediocampista.

La noticia sigue en desarrollo y la comunidad del fútbol permanece en vilo a la espera de actualizaciones que confirmen la estabilidad del futbolista.

