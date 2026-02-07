Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó

La feria de Surajkund, en la localidad de Faridabad, India, vivió una escena de caos y dolor.

Una de las atracciones mecánicas más concurridas, tipo "martillo", colapsó de manera repentina mientras se encontraba en pleno funcionamiento con decenas de pasajeros a bordo.

El balance oficial entregado por las autoridades confirmó la muerte de un hombre y al menos 13 personas heridas, quienes sufrieron el impacto de la estructura metálica.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 18:15, hora de India, en un momento en que el recinto ferial registraba una alta afluencia de público.

Según los reportes preliminares, la máquina comenzó a presentar fallas estructurales y a tambalearse de forma irregular antes de venirse abajo.

La víctima fatal fue identificada como un inspector de la policía local, quien, en un acto de heroísmo, se acercó a la base del juego para intentar coordinar la evacuación de los presentes al notar el peligro inminente, pero fue golpeado fatalmente por una pieza desprendida en el rostro y la cabeza.

Falla estructural en la feria de Surajkund: detalles del accidente

El colapso del juego tipo martillo ha generado una fuerte ola de críticas hacia los protocolos de mantenimiento de la feria. Testigos relataron que la estructura cedió sin previo aviso, dejando a los pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos.

De los 13 heridos reportados, varios fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos, mientras que otros recibieron atención médica primaria en el lugar del accidente por parte de los servicios de emergencia que se desplazaron hasta Faridabad.

La feria de Surajkund es considerada una de las exhibiciones culturales y artesanales más grandes de la India, atrayendo anualmente a miles de turistas nacionales e internacionales.

Este trágico evento puso bajo la lupa la seguridad de los parques de diversiones itinerantes en la región de Haryana, ya que, según las primeras hipótesis, una falta de inspección técnica rigurosa habrían sido las causas principales del desplome de la maquinaria pesada.

Respuesta oficial e investigaciones por negligencia en Faridabad

Ante la magnitud de la tragedia, el Ministro Principal de Haryana, Nayab Singh Saini, emitió un comunicado oficial expresando su profunda consternación.

Saini extendió sus condolencias a la familia del agente policial fallecido y aseguró que el gobierno estatal se compromete a brindar asistencia total a los damnificados.

El gobierno de Haryana se compromete a proporcionar toda la asistencia posible a los heridos y sus familias, mencionó el ministro de Haryana, Nayab Singh Saini.

Las autoridades policiales acordonaron el área y suspendieron las actividades en las atracciones mecánicas de la feria mientras se adelantan los peritajes.

La investigación busca establecer si los operadores contaban con los permisos de funcionamiento actualizados y si el juego tipo martillo había superado las pruebas de carga requeridas para este tipo de eventos masivos.

Por ahora, el luto embarga a Faridabad tras la pérdida de un servidor público que entregó su vida intentando evitar una tragedia mayor.