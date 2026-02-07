Agencia Nacional de Minería confirma extracción ilícita en mina de Guachetá donde murieron seis trabajadores

Una tragedia minera se registró en la tarde del jueves 5 de febrero en la mina Mata 7, ubicada en la vereda Las Peñas del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Seis trabajadores murieron tras quedar atrapados en el socavón debido a la acumulación de gases.

RELACIONADO Equipos de socorro localizan dos cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina Mata Siete

Título minero caducó en 2019, según la ANM

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que en el lugar se realizaban actividades de extracción ilícita. “El título minero lo habíamos caducado en mayo de 2019”, señaló Jimmy Soto, vicepresidente de la entidad.

El funcionario agregó que, luego de cerca de 40 horas de operaciones, se logró la recuperación de las seis víctimas fatales.

En el operativo participaron además el equipo de Salvamento Minero, el Cuerpo de Bomberos de Chocontá, funcionarios de la Alcaldía de Guachetá y cerca de 40 socorredores mineros de la zona, coordinados por la ANM. Para la atención de la emergencia se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitió coordinar las acciones de rescate.

Agencia Nacional de Minería anunció investigación tras la tragedia en Guachetá

La Agencia expresó su solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos y anunció el inicio de investigaciones junto con las autoridades competentes para establecer responsabilidades frente a las actividades ilícitas en la zona.

“Iniciaremos en conjunto con las autoridades las investigaciones del caso para determinar quién es el responsable de este tipo de actividades ilícitas en el municipio”, puntualizó Soto.