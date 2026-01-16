CANAL RCN
Colombia

"A todos nos va a llegar": impactante declaración de Jhonny Rivera sobre la muerte tras el último adiós de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera reveló cómo le gustaría ser recordado cuando ya no se encuentre en este mundo.

Foto: @jhonnyrivera en Instagram.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
10:46 a. m.
Jhonny Rivera fue uno de los artistas que tuvo una excelente relación laboral y personal con Yeison Jiménez a lo largo de los años.

Por lo tanto, el oriundo de Pereira viajó hasta Bogotá y estuvo presente en el homenaje público que se le realizó al 'niño de Manzanares' en el Movistar Arena.

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración sobre su homenaje póstumo en Manzanares
Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración sobre su homenaje póstumo en Manzanares

Jhonny Rivera le dio el último adiós a Yeison Jiménez entre canciones y palabras en las que exaltó su legado y su calidez humana.

Además, al día siguiente, les agradeció a los fanáticos de Yeison Jiménez por la compañía que le brindaron y emitió una nueva reflexión sobre la muerte. ¿Cuál fue?

Esta fue la impactante reflexión que Jhonny Rivera hizo sobre la muerte tras el homenaje de Yeison Jiménez

Mientras que Jhonny Rivera esperaba el vuelo que lo llevó de nuevo a Pereira, dio a entender que aún no podía creer lo que ocurrió y que, aunque no le gusta hablar de la muerte, también quisiera que lo recordaran con el mismo cariño que a Yeison Jiménez cuando parta de este plano terrenal.

"Estoy con la cabeza como embombada por todo lo vivido, estoy reflexivo y uno se pone a pensar en muchas cosas. Me ponía a ver ese sitio lleno y decía: 'todos queremos algo así'. A mí no me gusta hablar de la muerte, pero a todos nos va a llegar", comenzó afirmando Jhonny Rivera.

"Y en ese momento, sería maravilloso ser recordado así. Como quien dice 'mi paso por el mundo dejó historia'. Todos queremos hacer historia y entonces, en medio de la situación, fue linda la despedida de Yeison", agregó.

Este fue el mensaje con el que Jhonny Rivera despidió a Yeison Jiménez tras su muerte

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera lamentó profundamente lo sucedido y escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Habrá un giro fundamental en la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez: esto pasará
Habrá un giro fundamental en la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez: esto pasará

"Mi hermano, aún no puedo creerlo. No hay palabras para este momento. A tu familia, tus hijos, tu esposa y tus amigos, mis más sinceras condolencias. Gracias por tantos momentos que compartimos. Se fue un grande de nuestro género, qué dolor tan grande", indicó.

