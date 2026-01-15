CANAL RCN
Colombia

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración sobre su homenaje póstumo en Manzanares

Tras una ola de información en redes, la familia del cantante hizo una importante aclaración sobre la realización de la ceremonia.






enero 15 de 2026
07:06 p. m.
Bogotá se vistió de música ranchera para despedir, en un sentido homenaje, a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo. El Movistar Arena vio pasar, en tan solo un día, la asistencia de aproximadamente más de 14 mil fanáticos, quienes ingresaron al recinto para sumarse en una sola voz y entonar todos los éxitos del que ha sido considerado como uno de los artistas más importantes del género popular.

No obstante, cientos de internautas han manifestado sus dudas con respecto a los que serán los homenajes póstumos. Por esto, la familia y equipo oficial de Jiménez se pronunciaron para brindar más información.

Homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares

El cantante, nacido en Manzanares, Caldas, siempre se mostró fiel a sus raíces al llevar en alto la bandera campesina y el lago de su familia. Fue así como Yeison se convirtió en un claro ejemplo de superación, perseverancia y talento, cualidades que hoy son recordadas con gran nostalgia entre los habitantes del municipio.

Por esto, por medio de un reciente comunicado oficial, la familia del artista dio a conocer que el homenaje póstumo, en Manzanares, se llevará a cabo el día lunes 19 de enero a las 10:00 a.m. La ceremonia contará con una caravana de vehículos, una misa, entre otras actividades.

Así mismo, alertaron a los fanáticos a no difundir información sin antes verificar ya que dichas actualizaciones se estarán comunicando a través de las cuentas oficiales de Yeison Jiménez en redes sociales.

Exequias de Jefferson Osorio

Por otro lado, en el comunicado también se hace aclaración sobre las exequias y homenajes de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también falleció en el accidente aéreo.

De esta manera, se dio a conocer que sus cenizas arribarán en la noche de este jueves 15 de enero en Manzanares. El punto de encuentro será en Caravana, sector Crucero, en la salida Marquetalia, a las 6:30 p.m. del mismo jueves. La velación será en la Escuela San Luis Gonzaga hasta las 11:00 p.m. del jueves y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. del viernes 16 de enero.

Finalmente, la eucaristía de exequias será a las 2:00 p.m., del viernes 16 de enero, en la Basílica Menor San Antonios de Padua.

