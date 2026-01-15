CANAL RCN
Colombia

Habrá un giro fundamental en la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez: esto pasará

Desde la Aeronáutica Civil habrían confirmado una decisión que permitiría esclarecer todo.

Foto: captura de pantalla del video y Canal RCN.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
08:29 a. m.
Yeison Jiménez, una de las voces más impecables de la música popular, murió a sus 34 años, en un accidente aéreo.

El cantante, junto a su piloto y cuatro integrantes más de su equipo de trabajo, abordaron su avioneta en el Aeropuerto de Paipa para dirigirse hacia Medellín. Esto debido a que el 10 de enero, en horas de la noche, tenían programado un concierto en Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, tras el despegue, la aeronave nunca pudo alcanzar una altura óptima, comenzó a precipitarse a los pocos minutos y cayó en la vereda Romita, el tramo ubicado entre Paipa y Duitama.

Es así como las autoridades competentes se encuentran investigando cuál fue la causa de que la avioneta haya descendido de manera inesperada y en las últimas horas tomaron una decisión radical. ¿Cuál fue?

Los motores de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez serán llevados a Estados Unidos

El Tiempo, en un diálogo que tuvo con una fuente de la Aeronáutica Civil, conoció que los motores de la avioneta con matrícula N325FA serán trasladados hasta Estados Unidos para que puedan ser revisados exhaustivamente por el fabricante.

El objetivo es que los técnicos especializados los desarmen y les realicen pruebas detalladas para esclarecer si ese dispositivo pudo presentar una falla mecánica tras el despegue y ocasionar el accidente.

Además, las autoridades colombianas también están analizando las horas de vuelo del piloto y los últimos mantenimientos que se le realizaron a la avioneta Piper Navajo, que sería modelo 1982.

¿Qué ha esclarecido el Ministerio de Transporte sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez y cinco personas más?

Por ahora, lo que se sabe con exactitud es que el avión sí despegó, alcanzó una altura de aproximadamente 50 metros y voló entre tres y cinco minutos.

Además, también se ha manifestado que rebotó tras hacer contacto con el suelo y que se explotó dos veces.

