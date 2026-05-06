Fundación lidera jornada de esterilización para 600 animales en condición de calle en Santa Marta

Una nueva jornada de esterilización masiva se encuentra siendo impulsada por la fundación 'Por Amor a Rocky' y el activista Andrés Preciado, quienes en reiteradas ocasiones han dado a conocer el complejo panorama que los animales, en condición de calle, viven en ciudades como Santa Marta.

Ante la masiva cantidad de casos de maltrato y abandono, la fundación llevará a cabo, por segundo año consecutivo, esta importante jornada con la que no solo se espera esterilizar, sino también rescatar a aquellos animales que son víctimas del abandono y la indiferencia.

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Por Amor a Rocky lidera jornada de esterilización

Según Sheryl Saiz, representante de la fundación 'Por Amor a Rocky', los casos que usualmente son compartidos por la fundación no son aislados ya que suelen presentarse día a día.

“Muchos animales nacen en la calle, sin comida, sin cuidados y terminan enfermos, atropellados o muriendo solos. Esto pasa porque siguen naciendo una y otra vez sin nadie que los cuide. Este mes de mayo queremos esterilizar a 600 perros y gatos en Santa Marta y cada cirugía cuesta $80.000”, explicó.

“Esto se puede evitar, por eso estamos buscando 600 personas que nos apoyen con 80 mil pesos y apadrinen una esterilización completa. No importa si no tienen todo el valor de la esterilización, apoyen con lo que puedan porque todo suma. Este proceso es directamente con la fundación Por Amor a Rocky”, aseguró el activista Andrés Preciado.

Según la información dada por la fundación, se espera poder obtener los recursos necesarios para llevar a cabo esa jornada durante el próximo 25 al 29 de mayo. Los interesados en donar tendrán que ingresar a las redes sociales de la fundación 'Por Amor a Rocky' para conocer los canales oficiales.

Gata atropellada en Santa Marta

Día a día se ven nuevos casos de maltrato animal en Santa Marta en donde principalmente los animales en condición de calle son atropellados y abandonados a su suerte.

Uno de los casos más recientes corresponde al de una gata cachorra que fue atropellada. Tiene serias complicaciones en uno de sus ojos y presentó fractura en su pata posterior izquierda.

Actualmente la felina se encuentra recibiendo atención médico-veterinaria y la fundación 'Por Amor a Rocky' está recolectando ayudas para sus gatos clínicos.