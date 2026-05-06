CANAL RCN
Colombia

Fundación lidera jornada de esterilización para 600 animales en condición de calle en Santa Marta

La fundación 'Por Amor a Rocky' se encuentra tras la búsqueda de donaciones para cumplir con las 600 esterilizaciones.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva jornada de esterilización masiva se encuentra siendo impulsada por la fundación 'Por Amor a Rocky' y el activista Andrés Preciado, quienes en reiteradas ocasiones han dado a conocer el complejo panorama que los animales, en condición de calle, viven en ciudades como Santa Marta.

Ante la masiva cantidad de casos de maltrato y abandono, la fundación llevará a cabo, por segundo año consecutivo, esta importante jornada con la que no solo se espera esterilizar, sino también rescatar a aquellos animales que son víctimas del abandono y la indiferencia.

Ladrones solo necesitaron 17 segundos para robar sigilosamente una moto en Bogotá
RELACIONADO

Ladrones solo necesitaron 17 segundos para robar sigilosamente una moto en Bogotá

Por Amor a Rocky lidera jornada de esterilización

Según Sheryl Saiz, representante de la fundación 'Por Amor a Rocky', los casos que usualmente son compartidos por la fundación no son aislados ya que suelen presentarse día a día.

“Muchos animales nacen en la calle, sin comida, sin cuidados y terminan enfermos, atropellados o muriendo solos. Esto pasa porque siguen naciendo una y otra vez sin nadie que los cuide. Este mes de mayo queremos esterilizar a 600 perros y gatos en Santa Marta y cada cirugía cuesta $80.000”, explicó.

“Esto se puede evitar, por eso estamos buscando 600 personas que nos apoyen con 80 mil pesos y apadrinen una esterilización completa. No importa si no tienen todo el valor de la esterilización, apoyen con lo que puedan porque todo suma. Este proceso es directamente con la fundación Por Amor a Rocky”, aseguró el activista Andrés Preciado.

Según la información dada por la fundación, se espera poder obtener los recursos necesarios para llevar a cabo esa jornada durante el próximo 25 al 29 de mayo. Los interesados en donar tendrán que ingresar a las redes sociales de la fundación 'Por Amor a Rocky' para conocer los canales oficiales.

Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo
RELACIONADO

Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo

Gata atropellada en Santa Marta

Día a día se ven nuevos casos de maltrato animal en Santa Marta en donde principalmente los animales en condición de calle son atropellados y abandonados a su suerte.

Uno de los casos más recientes corresponde al de una gata cachorra que fue atropellada. Tiene serias complicaciones en uno de sus ojos y presentó fractura en su pata posterior izquierda.

Actualmente la felina se encuentra recibiendo atención médico-veterinaria y la fundación 'Por Amor a Rocky' está recolectando ayudas para sus gatos clínicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Corte Suprema y Fiscalía advierten que agentes del CTI y la Policía deben ser liberados “sin condicionamiento”

Bogotá

Ladrones solo necesitaron 17 segundos para robar sigilosamente una moto en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo

Otras Noticias

Astrología

Mhoni Vidente predijo una inquietante situación de la que habría que cuidarse: ¿cuál?

La reconocida analizó sus cartas tras el inicio de un nuevo mes del 2026.

Artistas

Murió reconocida periodista en un incendio: su mamá también falleció

El incendio ocurrió en el edificio en el que vivía la comunicadora.

Fútbol internacional

Llora el fútbol: murió destacada leyenda

Tecnología

Redes de estafas digitales crecen en Colombia: se esconden detrás de ofertas falsas de trabajo

Enfermedades

Problemas digestivos afectan a 8 de cada 10 colombianos: ¿Qué se debe hacer?