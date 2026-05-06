Murió reconocida periodista en un incendio: su mamá también falleció

En República Dominicana y Estados Unidos hay una profunda conmoción por la muerte de una famosa periodista y de su mamá.

Yolaine Díaz, que trabajaba en People en Español, se encontraba en el edificio donde vivía cuando, de repente, se desató un incendio que no le permitió huir.

El hecho ocurrió en Inwood, Nueva York, en la madrugada del 4 de mayo, según lo informado por las autoridades.

En este incendio también falleció la madre de la periodista Yolaine Díaz y, además, quedaron heridas al menos otras 14 personas.

¿Qué se sabe del incendio en el que murieron la periodista Yolaine Díaz y su madre?

Las versiones de los testigos, complementadas con la investigación, han permitido esclarecer que el incendio comenzó en el primer piso y que las llamas se propagaron rápidamente por las escaleras hasta llegar a la parte más alta del edificio.

La comunicadora Yolaine Díaz y su madre intentaron abandonar la edificación por las escaleras internas, pero el fuego se los impidió y les causó heridas letales.

Mientras tanto, su padrastro logró que el fuego no lo alcanzara tras correr por las escaleras externas.

People en Español emitió un desgarrador mensaje tras la muerte de la periodista Yolaine Díaz y su madre

El medio People en Español, en un sentido mensaje publicado en redes sociales, exaltó el legado de Yolaine Díaz y lamentó lo ocurrido.

"La periodista dominicana Yolaine Díaz, querida colaboradora de People en Español, que durante años fue parte esencial de su redacción, falleció a causa de un trágico incendio en un edificio de apartamentos en Nueva York, que también le arrebató la vida a su madre y su perrita", se comenzó escribiendo.

"Hoy no solo despedimos a una periodista, sino a alguien que fue familia y parte de nuestra historia. Amante de la moda y de su estilo tan suyo, Yolaine dejó huellas profundas con su voz, su risa y su calidez. Su entrega y su lucha constante contra el maltrato animal quedan con nosotros para siempre. Nos duele su partida. Acompañamos con el corazón roto a sus seres queridos. Que su memoria nos sostenga y que su historia, que también es la nuestra, permanezca siempre viva", se complementó.