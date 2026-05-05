Problemas digestivos afectan a 8 de cada 10 colombianos: ¿Qué se debe hacer?

Las molestias digestivas dejaron de ser un síntoma aislado para convertirse en un problema recurrente en la vida de millones de colombianos. La distensión abdominal, el estreñimiento funcional y la sensación de digestión lenta aparecen con frecuencia en consultas médicas y conversaciones cotidianas.

Detrás de estos signos, advierten expertos, suele existir un desequilibrio en la microbiota intestinal, una condición que afecta no solo el sistema digestivo, sino el bienestar general del organismo.

De acuerdo con la Asociación de Gastroenterología, el 53% de los adultos en el país ha experimentado distensión abdominal en algún momento, mientras que más del 80% ha enfrentado problemas digestivos a lo largo de su vida.

Este panorama evidencia una tendencia creciente que pone sobre la mesa la necesidad de abordar la salud intestinal desde enfoques más integrales.

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La apuesta por la nutrición funcional

Eliana Valencia, fundadora de Fibribion, se refirió a la necesidad de entender el funcionamiento natural del intestino y acompañarlo desde la alimentación.

A diferencia de los laxantes convencionales, que estimulan el movimiento intestinal de forma mecánica, esta alternativa se enfoca en nutrir la microbiota. Su componente principal es una fibra resistente conocida como Fibersol -2, con más de tres décadas de respaldo en investigación clínica.

Una maltodextrina (fibra) resistente a la digestión, que cuenta con más de 30 años de investigación clínica y estudios que avalan sus beneficios. El diferencial técnico de esta fibra es su comportamiento dentro del cuerpo, pues al no ser digerida en el intestino delgado, llega intacta al colon.

El comportamiento de esta fibra en el organismo marca la diferencia. Al no ser digerida en el intestino delgado, llega intacta al colon, donde es fermentada de manera lenta y controlada por la microflora intestinal.

Este proceso da lugar a la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato, compuestos clave para mantener la salud de la barrera intestinal y reducir la inflamación.

¿Cómo se puede tratar el desequilibrio intestinal?

El uso de este tipo de fibra tiene efectos directos en el funcionamiento digestivo. Estudios controlados han demostrado que su consumo diario puede aumentar el volumen de las heces y mejorar la frecuencia de las evacuaciones en personas con tendencia al estreñimiento.

Además, al tratarse de una fibra soluble y de baja viscosidad, permite regular el tránsito intestinal sin generar molestias adicionales.

Otro de los beneficios destacados es su tolerancia. A diferencia de otras fibras, cuya fermentación puede provocar gases de forma abrupta, este compuesto actúa de manera progresiva, evitando picos de incomodidad.

Pero su impacto no se limita al sistema digestivo. Investigaciones también han evidenciado efectos en el metabolismo, especialmente en la regulación del apetito.

La fibra estimula la liberación de hormonas intestinales relacionadas con la saciedad, lo que contribuye a retrasar la sensación de hambre. Asimismo, ayuda a moderar la respuesta de la glucosa y la insulina después de las comidas, favoreciendo un equilibrio metabólico más amplio.