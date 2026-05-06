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Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo

La reacción policial evitó el hurto, pero dejó un uniformado herido.

Valentina Bernal

mayo 06 de 2026
07:47 a. m.
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Un violento intento de robo quedó registrado en video en la localidad de Los Mártires, donde dos hombres armados irrumpieron en un supermercado del barrio Samper Mendoza.

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El hecho ocurrió en las últimas horas y derivó en una persecución policial con intercambio de disparos en plena vía pública.

Video captó violento robo en un D1 de Los Mártires, Bogotá

Las imágenes muestran el momento exacto en el que los dos sujetos, usando cascos y portando armas, ingresan al establecimiento y se dirigen directamente hacia la cajera. Allí la encañonan con sus pistolas y se abalanzan contra ella, tomándola con fuerza.

En medio de la situación, las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron huyendo del sitio. Uno de los delincuentes incluso salió tras algunos de ellos, mientras su cómplice continuaba intimidando a la empleada.

Durante varios segundos se registró un forcejeo, en el que la mujer fue empujada al suelo.

Tras el intento de hurto, los hombres escaparon en motocicleta a toda velocidad. Sin embargo, en plena huida se encontraron de frente con una camioneta de la Policía, lo que provocó su caída.

Ladrones desataron persecución y tiroteo tras robo a un D1 en Bogotá

A partir de ese momento se inició una persecución que terminó en un intercambio de disparos en la calle. En medio del procedimiento, uno de los uniformados resultó lesionado.

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La reacción de las autoridades permitió evitar el robo y lograr la captura de los dos sospechosos, de 28 y 29 años.

Durante el operativo se incautó un arma traumática modificada calibre 9 milímetros y se inmovilizó la motocicleta en la que se movilizaban, la cual posteriormente fue incinerada por la comunidad.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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