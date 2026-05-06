Llora el fútbol: murió destacada leyenda

Este 6 de mayo de 2026 se confirmó la muerte de un brillante exjugador que fue muy querido en el Inter de Milán, uno de los equipos más grandes de Italia.

Evaristo Beccalossi, que llevó la camiseta número '10' del 'Nerazzurri' y fue campeón con el club de la Serie A de 1979-1980 y la Copa Italia de 1981-1982, falleció a sus 69 años.

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Beccalossi nació un 12 de mayo de 1956 , en Brescia, Italia, y debutó como futbolista profesional en 1972. Además, defendió la camiseta de su selección en los Juegos Olímpicos de 1979-1980.

La noticia fue confirmada por el Inter en sus redes sociales y, además, el Milán también emitió un sentido pronunciamiento.

Así se confirmó la muerte de Evaristo Beccalossi, leyenda del Inter de Milán

El Inter de Milán destacó la calidad futbolística y humana de Evaristo Beccalossi, pero también le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"El FC Internazionale Milán y todo el mundo Inter se unen a las condolencias por el fallecimiento de Evaristo Beccalossi y, al recordarlo, abrazan a su familia. Nos parece imposible. En los pliegues de los recuerdos y la vida cotidiana, él siempre fue uno de nosotros. Inefable, como sus regates, único, como su forma de tratar el balón", inició manifestando el club.

"El talento no se aprende. Es un regalo, a lo sumo que se cría, con la terquedad de quien tiene el pie derecho y desde niño entrena el izquierdo en el garaje de la casa hasta volverse zurdo, ambidiestro, prácticamente todopoderoso con ambos pies. El de Evaristo Beccalossi era claro, deslumbrante, en contraste con una continuidad de rendimiento que a veces fallaba en el transcurso de los partidos, pero que siempre le era perdonado por sus compañeros y por los aficionados", agregaron.

Asimismo, el Milán reconoció a Evaristo Beccalossi como un gran rival y le envió un mensaje de fortaleza a sus familiares.

"Grandes jugadas y fintas magistrales. Chistes ingeniosos y sonrisas genuinas. El fútbol de Evaristo Beccalossi siempre ha sido hermoso de ver y de escuchar. Fue un rival histórico, respetado por todos los deportistas. Condolencias respetuosas y sentidas de todo el mundo 'rossonero'", puntualizaron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Evaristo Beccalossi, la leyenda del Inter de Milán?

En enero de 2025, Evaristo Beccalossi comenzó a presentar serios problemas de salud.

Sus personas de confianza lo llevaron a un hospital debido a que comenzó a hablar algunas incoherencias. En esa entidad le realizaron una tomografía y se detectó una hemorragia cerebral.

Además, a los dos días, la leyenda del Inter de Milán entró en coma y tardó casi 50 días en despertar, de acuerdo a la información obtenida por el medio Il Messaggero.

Sin embargo, desde ese momento quedó con secuelas que ocasionaron que su estado de salud fuera desmejorando de manera paulatina hasta, finalmente, fallecer en la clínica Poliambulanza, en Brescia, su ciudad natal.