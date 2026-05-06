Ladrones solo necesitaron 17 segundos para robar sigilosamente una moto en Bogotá

Un nuevo caso de hurto de motocicletas captado por cámaras de seguridad refleja la rapidez y precisión con la que operan los delincuentes en Bogotá.

En tan solo 17 segundos, dos ladrones lograron hurtar una moto en la localidad de Engativá, dejando a una persona sin su medio de transporte y herramienta de trabajo.

Vecinos están preocupados por la inseguridad

Las imágenes muestran cómo el primer delincuente utilizó un objeto contundente para remover el seguro del vehículo y encenderlo, mientras su cómplice, con el casco ya puesto, se llevó la motocicleta sin mayor inconveniente por la calle 72 con carrera 80, una de las vías principales del sector de Santa Helenita.

La comunidad del barrio ha expresado especial preocupación por la frecuencia de estos hechos a pesar de contar con una estación de policía. Hans López, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, habló en nombre de todos.

“Hemos venido frecuentando varios robos, ataques a comerciantes y a personas del común. Yo creo que ya se está volviendo muy común en parte del sector”, declaró al pedir que las autoridades proporcionen mayor pie de fuerza.

Robo de motos en Bogotá

El líder comunitario señaló que han sostenido varias reuniones con la Policía, pero parece no ser suficiente: “No puede hacer toda la cobertura. Es la hora en que solamente un cuadrante nos está acompañando y ellos no pueden tener toda la cobertura”.

Según cifras oficiales de la Policía, en lo que va del año se han registrado 1.096 motocicletas robadas en la ciudad. De este total, el 72 % de los casos corresponden a esta misma modalidad de hurto (halado). Las autoridades han logrado recuperar 429 motos y capturar a 41 personas.

Las localidades de Kennedy y Engativá concentran el mayor número de reportes de este tipo de criminalidad, convirtiéndose en zonas críticas para los propietarios de motocicletas.

A pesar de las cifras de recuperación y capturas, las autoridades reconocen el déficit de uniformados en la ciudad para hacerle frente adecuadamente a todos los sectores.

También les recomiendan a los propietarios de motocicletas extremar medidas de seguridad, utilizar dispositivos antirrobo adicionales y estacionar en lugares vigilados para reducir el riesgo de ser víctimas de este delito que se ejecuta en cuestión de segundos.