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Corte Suprema y Fiscalía advierten que agentes del CTI y la Policía deben ser liberados “sin condicionamiento”

Integrantes del CTI y la Policía fueron condenados hasta cinco años de cautiverio en un “juicio revolucionario”.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

mayo 06 de 2026
07:56 a. m.
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Tras el “juicio revolucionario” que la organización narcocriminal ELN realizó en contra de cuatro funcionarios de la Policía y el CTI, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación emitieron un pronunciamiento exigiendo su liberación inmediata, “sin condicionamientos”.

En el comunicado, insisten en que “son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia” y, por tanto, “la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza” deben ser respetadas.

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“El secuestro solo causa más daño”

Aunque se encuentran desde hace más de un año en la espesa selva, los cuatro agentes fueron condenados a pasar otros 60 a 55 meses en cautiverio. Un signo de alarma, debido a que:

“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”.

Es así que la Corte y la Fiscalía exigieron su liberación “sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”.

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Un llamado al que se suman la Procuraduría, la Defensoría y la ONU:

Al llamado enérgico de ambos organismos de la rama judicial, se suman el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

En palabras del procurador, “el secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana”. De otro lado, la defensora pidió que no haya “más juicios revolucionarios”, porque “la libertad es el verdadero gesto de paz”.

Declaraciones en las que coincide la ONU Colombia, que “urge al ELN a otorgar la libertad inmediata y sin condiciones” de los cuatro agentes, recordando que “la imposición de penas arbitrarias constituye graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario”.

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