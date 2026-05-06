Mhoni Vidente predijo una inquietante situación de la que habría que cuidarse: ¿cuál?

Tras el inicio de un nuevo mes, Mhoni Vidente leyó sus cartas y comenzó a realizar varias predicciones.

La astróloga radicada en México no solo ha hablado de las elecciones en Colombia, en donde ha mencionado que un candidato de 'derecha' podría obtener el triunfo, sino que también ha afirmado que el clima continuará siendo muy versátil.

No obstante, no solo ha abordado esos temas, sino que en los últimos días también aseguró que los ciudadanos presentes en Estados Unidos deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué fue exactamente lo que visualizó? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la inquietante situación de la que habló Mhoni Vidente en una de sus predicciones

Tras ver sus cartas, Mhoni Vidente sorprendió al decir que el Gobierno de Estados Unidos necesita estar atento debido a que podrían presentarse varios intentos de atentados.

"Los atentados van a ser más presentes en Estados Unidos, en cuestiones de aeropuertos, aviones y, lamentablemente, los campos de fútbol y los estadios. Se están preparando y siento que se están agrupando algunas personas en ese país, en Canadá y en México, para que no pase completamente en paz el Mundial", dijo.

"Por eso hay que rezar, bajar las energías y estar muy atentos de lo que pasa, pero Donald Trump es inteligente a la hora de controlar todos esos atentados", añadió.

Mhoni Vidente también volvió a hablar de Cuba: ¿qué dijo?

Aparte de su predicción sobre Estados Unidos, Mhoni Vidente aseguró que el cambio en Cuba está cerca de materializarse.

"Vienen cambios positivos para Cuba. Después de 66 años lo necesita; yo creo que todo tiene un límite en la vida y que ya fue mucho. Yo nací y ellos estaban", concluyó la famosa astróloga.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar en el siguiente video: