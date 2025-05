Joven ciclista denuncia agresión sexual en ciclorruta de Bogotá

Un nuevo caso de agresión sexual se presentó en medio de una ciclorruta en Bogotá por lo que las autoridades informaron las cifras que registran este tipo de denuncias por las diferentes localidades de la capital.

Una joven ciclista fue víctima de una agresión sexual en plena ciclorruta de Bogotá, específicamente en el deprimido de la carrera séptima con calle 26. El incidente ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en los espacios públicos de la capital colombiana.

Según el testimonio de la víctima, el sujeto la abordó con un abrazo, generando que la mujer perdiera el equilibrio mientras se encontraba en su bicicleta. Seguido de esto, el hombre, quien también se movilizaba en este medio, le realizó tocamientos indebidos e intentó despojarla de sus prendas.

Me rodea con un brazo, me hace perder el equilibrio, cae sobre mí, la bicicleta me aprisiona en los pies y él empieza a besarme a la fuerza. Él continúa tocándome, mete dos manos en mis partes íntimas e intenta bajarme el leggings y la ropa interior, afirmó la mujer agredida.