CANAL RCN
Colombia Video

Promesa del fútbol fue asesinada en Buenaventura

Los homicidas se desplazaban en un taxi. Las autoridades investigan el caso.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
03:03 p. m.
Alan Valencia, de 17 años, dejó su vida en zona rural del Valle del Cauca para estudiar ingeniería en la Universidad del Pacífico, en Buenaventura.

Sin embargo, su sueño de ser profesional y convertirse, algún día, en un jugador de fútbol reconocido se vio opacado en los últimos días, cuando fue baleado de camino a su casa.

Delincuentes tienen amenazados a estudiantes en Buenaventura: les exigen no ir a clases
Según las autoridades de Buenaventura, los responsables se movilizaban en un taxi y dispararon sin detener el vehículo.

En medio del dolor, su familia exige que se haga justicia y pide que se determine por qué asesinaron a Alan, un joven promesa del fútbol, que se había ganado el aprecio de su comunidad, pese a haberse mudado hace poco.

De acuerdo con Leonard González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el menor “hacía parte de la de la escuela de formación de liderazgo Siempre Viva, donde fortalecía su labro como líder social juvenil. Alan, de 17 años, se desplazaba por el barrio Los Pinos, de Buenaventura, de camino a su casa, cuando fue atacado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento”.

Habitantes en Buenaventura hablan sobre la violencia y piden medidas: “Padecemos una inseguridad impresionante”
Homicidios del 1014 en Buenaventura fueron superados en el primer semestre del 2025:

En los primeros seis meses del 2025, Buenaventura se ha enfrentado a una creciente crisis de seguridad. Cifras recientes de la Policía Nacional refieren que se registraron 77 homicidios a junio, superando el total de 76 casos reportados durante todo el 2024.

Este alarmante repunte representa más del doble de los asesinatos ocurridos en el mismo periodo del año anterior, lo que ha encendido las alertas entre autoridades y organizaciones locales. Si la tendencia actual se mantiene, el municipio cerrará el año con un récord histórico de violencia.

Las comunas 12, 5 y 7 se han convertido en epicentros del conflicto. En dichas zonas, los enfrentamientos entre bandas armadas ilegales y los ajustes de cuentas entre grupos criminales generaron el 68% de los homicidios registrados, según fuentes oficiales.

Frente a esta situación, Jorge Torres, vocero de la Mesa de Seguridad, ha sido contundente: “Estamos ante una emergencia humanitaria silenciosa. Cada número es una familia destrozada”. A pesar de la gravedad del panorama, las autoridades locales reconocen que las estrategias actuales no están funcionando. Por ello, la Alcaldía ha anunciado que reforzará los operativos con el apoyo del Ejército y un aumento en las labores de inteligencia policial.

