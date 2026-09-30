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Juan Guillermo Monsalve ya está en la cárcel de Cómbita: así fue el traslado

El expresidente Abelardo de la Espriella ordenó el movimiento del exparamilitar tras denuncias de excesos y violaciones al régimen carcelario.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
08:14 p. m.
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El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, fue trasladado desde la cárcel La Picota en Bogotá hacia el centro penitenciario de Cómbita en Boyacá. La orden fue emitida por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la decisión se toma por las constantes violaciones al régimen carcelario por parte del detenido.

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"En la Patria Milagro ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita", escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Monsalve, condenado a más de 40 años de prisión, había sido señalado en múltiples ocasiones por excesos dentro del penal. Durante su reclusión en La Picota, compartió en redes sociales fotografías y videos donde aparecía consumiendo licor, participando en fiestas y ordenando comidas a la carta desde el interior de la penitenciaria.

"No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas", puntualizó De la Espriella.

El Inpec había solicitado el traslado de Monsalve

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) había solicitado previamente a la Corte Suprema de Justicia el traslado del recluso, argumentando que ingresaba bebidas alcohólicas, portaba dinero en efectivo y se oponía a los registros penitenciarios establecidos. Sin embargo, en su momento el alto tribunal ordenó medidas especiales de protección para Monsalve y negó la autorización para su cambio de cárcel.

Sin embargo su expediente estaba en la sala de instrucción la cual ya no tiene competencia para decidir sobre su traslado.

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