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Salud y Bienestar

Invima prohíbe la venta de conocida mascarilla para el cabello: alerta a consumidores

El producto fue identificado por el Invima como un cosmético fraudulento, debido a que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria.

mascarilla para el cabello prohibida por el Invima
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

septiembre 30 de 2026
08:06 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este miércoles 30 de septiembre de 2026 la Alerta sanitaria 324-2026, relacionada con la comercialización de la mascarilla para el cabello 'Glam Hair by Brenda'.

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El producto promocionado a través de redes sociales como una "Bio Mascarilla Restauradora", fue detectado a través de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria. El Invima señaló que la mascarilla estaba siendo comercializada pese a que no cuenta con código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ni registro sanitario.

¿Por qué el Invima considera fraudulenta esta mascarilla para el cabello?

La autoridad sanitaria explicó que los productos cosméticos que se comercializan sin la correspondiente notificación sanitaria no cuentan con garantías sobre aspectos como su calidad, seguridad y eficacia. Además, tampoco existe certeza sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de productos.

El Invima recomienda a quienes actualmente tengan o estén utilizando esta mascarilla suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud. Además, la autoridad recomienda denunciar ante el Invima los lugares o personas que distribuyan o comercialicen el producto.

Los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores también deben abstenerse de distribuirlo o venderlo, pues pueden estar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.

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