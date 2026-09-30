“Podría pensarse en igualar la edad de pensión de hombres y mujeres”: presidente de la Corte Suprema

El pasado lunes 28 de septiembre, se llevó a cabo en Cúcuta un evento en el que se habló sobre la edad pensional en Colombia.

Actualmente, la edad de jubilación es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Además, se debe haber cumplido con las 1.300 semanas cotizadas.

¿Cuál es la edad para pensionarse?

El tema pensional ha estado en la opinión pública durante los últimos meses, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya decidió el futuro de la reforma pensional, la cual comenzará a regir el 1 de abril de 2027 (aunque hay 9 artículos que fueron devueltos al Congreso).

Durante el evento en Cúcuta, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, contó que se abordaron tres aspectos relacionados con la viabilidad del sistema pensional. Aclaró que no se ha propuesto aumentar la edad de pensión, sino que se han planteado temas para el debate.

El primero tuvo que ver con el mercado de trabajo, el cual presenta altas tasas de informalidad. También hizo referencia al envejecimiento de la población y la tecnología.

“La realidad nos evidencia dos aspectos negativos que pueden afectar a las mujeres al tener un menor tiempo para cotizar: que no se reúna el número de semanas que se requiere para pensionarse y que las mujeres tienen que hacer un mayor esfuerzo para reunir el capital que se requiere para una pensión de igual valor a la de un hombre”, afirmó.

Reacción del vicepresidente Restrepo

Lenis también precisó que hay mecanismos diferentes con los que se permite dar el mismo beneficio sin que se tengan que afectarse esos dos efectos negativos, algo establecido justamente en la reforma.

En ese orden de ideas, recordó que uno de los artículos plantea la reducción de 50 semanas por cada hijo, máximo hasta tres hijos: “Ese es un camino que puede seguir recorriéndose para dar beneficio a las mujeres sin que se presenten efectos negativos”.

“Como ha aumentado la expectativa de vida y en el caso de las mujeres es mayor, para resolver ese problema de equidad podría pensarse en igualar de edad de hombres y mujeres. Eso sí, siguiendo con medidas complementarias o protectoras hacia las mujeres que igualen los roles de paternidad o maternidad”, concluyó el presidente al mencionar que no se deben quitar los beneficios.

Sobre este tema también se pronunció el vicepresidente José Manuel Restrepo: “No hemos hablado nada, es una discusión que seguramente se ha dado en el Congreso. Desconozco la idea y lo que está claro es que existe un proyecto de ley que tiene que ser implementado”.