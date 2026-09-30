James Rodríguez apareció con su zurda mágica y dio brillante asistencia en el duelo Nacional vs. Junior

Una noche redonda e inolvidable se está viviendo en el estadio Atanasio Girardot. En su primer partido como titular y luciendo la cintilla de capitán del conjunto verdolaga, James Rodríguez ha comenzado a demostrar todo su repertorio futbolístico en el duelo frente a Junior de Barranquilla.

El encuentro, que parcialmente marcha 2-0 en los primeros minutos de juego, ha tenido al volante creativo como el principal conductor de los ataques locales.

Con un despliegue de visión y precisión, el '10' de la Selección Colombia dejó su sello en una de las jugadas de gol que tiene arriba al cuadro antioqueño, ratificando la gran expectativa que generó su fichaje para esta temporada de la Liga BetPlay.

Los goles parciales de Andrés Sarmiento (8') y Andrés Román (17') reflejan el dominio absoluto de un Nacional que brilla al ritmo de su nuevo capitán.

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