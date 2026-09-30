¿'Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria tras acuerdo con Transmilenio? Esto se sabe

El acuerdo de reparación entre Transmilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', no solo dejó compromisos económicos y pedagógicos. Durante la audiencia en la que una juez de Bogotá aprobó la conciliación, la empresaria también se refirió a su situación mientras permanece privada de la libertad.

Según explicó Barrera, actualmente cumple una condena de 63 meses y lleva cerca de 26 meses cumplidos, contando los descuentos. Durante su intervención aseguró que, de acuerdo con lo que le habría manifestado una jueza tercera de ejecución de penas de Bogotá, estaría próxima a acceder a la prisión domiciliaria.

¿Qué dijo 'Epa Colombia' sobre la prisión domiciliaria?

Durante la audiencia, Barrera atribuyó la posibilidad de acceder a la domiciliaria a su comportamiento durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad. Afirmó que cuenta con una buena calificación en su cartilla biográfica, que ha mantenido una conducta adecuada y que se encuentra descontando parte de la pena.

La influencer señaló que no estaría próxima a recibir la libertad condicional, sino que primero accedería a la modalidad de prisión domiciliaria. En su intervención hizo referencia al artículo 38B del Código Penal, relacionado con el cumplimiento de la pena de prisión en el lugar de residencia bajo determinadas condiciones.

En este caso, tendría que cumplir con el 50% de la pena y considerando su versión sobre los 26 meses que ha cumplido, estaría a poco más de 5 meses para poder aplicar a este mecanismo.

Barrera también explicó en qué consistirían los contenidos en redes sociales que publicarían. Según relató, se acordaron más de 55 piezas entre videos e historias, con mensajes dirigidos a evitar que los usuarios ingresen a Transmilenio sin pagar, utilizar adecuadamente el sistema, descargar la aplicación para recargar la tarjeta, entre otros.

La declaración se produjo en el contexto de los compromisos de justicia restaurativa acordados con Transmilenio. Sin embargo, el cumplimiento de estas actividades no significa por sí mismo que la empresaria haya obtenido la prisión domiciliaria, pues esa decisión corresponde a la autoridad judicial competente.

¿Epa Colombia podrá hacer videos y asistir a eventos de Transmilenio?

Durante la audiencia también se hicieron precisiones sobre las actividades que Barrera deberá realizar como parte del acuerdo. Entre ellas están los videos pedagógicos, las acciones de servicio social y la posibilidad de participar en actividades de Transmilenio para ofrecer disculpas públicas.

Se aclaró que su eventual asistencia a eventos del sistema de transporte, así como visitas a las estaciones, tendría que contar con la autorización correspondiente de un juez de ejecución de penas. Además, las actividades acordadas no podrán desconocer las restricciones, condiciones y demás disposiciones relacionadas con el cumplimiento de su condena.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Barrera manifestó que entiende que no puede publicar en redes sociales los videos mencionados mientras se encuentre cumpliendo el tiempo de condena, lo cual está acordado con la empresa víctima.

Por ahora, la información sobre una eventual prisión domiciliaria proviene de las declaraciones realizadas por la propia Daneidy Barrera durante la audiencia. La aprobación del acuerdo de reparación con Transmilenio y la eventual modificación de la modalidad en la que cumple su condena son asuntos judiciales relacionados, pero distintos.