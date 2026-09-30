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Nuevo plan gratuito en Bogotá: ¿hasta cuándo se puede disfrutar?

La música y el juego se encuentran en una experiencia que invita a hacer una pausa de las pantallas y compartir con otros.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
05:59 p. m.
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Hablar, cantar y escuchar a otras personas a través de una estructura de tuberías es la propuesta de UTOOTO, una instalación artística que se suma a los planes gratuitos en Bogotá.

La obra del japonés Yuri Suzuki podrá visitarse en el centro comercial Mallplaza hasta el 25 de octubre y está abierta a personas de todas las edades.

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En esta experiencia, los visitantes tienen un papel activo: sus voces y los sonidos que producen se convierten en parte de la obra. Además, la actividad invita a compartir con otros mediante el juego y la creación colectiva.

¿Cómo funciona la escultura sonora UTOOTO?

La instalación reúne tuberías y más de 100 bocinas o megáfonos por los que los participantes pueden hablar, cantar, tocar instrumentos y escuchar. Su funcionamiento permite explorar cómo distintas intervenciones se encuentran dentro de una misma estructura.

Cada persona puede aportar un sonido diferente. La idea que orienta la obra es que esas voces convivan sin perder su identidad y construyan una experiencia común al escucharse juntas.

De acuerdo con la información divulgada por Mallplaza, esta es la primera presentación de UTOOTO en Colombia y Latinoamérica. Su llegada forma parte de una iniciativa regional que también se extenderá a Chile y Perú.

¿Hasta cuándo estará disponible este plan gratuito en Bogotá?

El 25 de octubre es la fecha límite anunciada para esta actividad, que estará en los cinco centros urbanos de Mallplaza en Colombia. El acceso será gratuito tanto para niños como para jóvenes y adultos.

La instalación se presenta dentro de “Salir es vivir”, una campaña que propone hacer una pausa en el uso de pantallas y recuperar espacios de encuentro presencial.

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“Estamos convencidos de que el arte y la música son vehículos capaces de acercarnos, permitirnos jugar sin importar la edad y, sobre todo, volver a escucharnos activamente como sociedad”, afirma Ximena Rojas, directora de Marketing de Mallplaza en Colombia.

La propuesta ofrece a los visitantes una actividad cultural en la que pueden intervenir la escultura, escuchar las respuestas de otros participantes y crear sonidos durante su recorrido.

Asimismo, Li Saumet, la importante vocalista de Bomba Estéreo, es la imagen de esta campaña que llegó a la capital colombiana.

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