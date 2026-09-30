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Volvió a temblar en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos

Un movimiento telúrico estuvo cerca de alcanzar los 4.0 de magnitud. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

septiembre 30 de 2026
07:56 p. m.
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Desde las horas de la tarde de este 30 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de 15 temblores en el país.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

En Istmina, Chocó, hubo un temblor de magnitud 3.8 hoy 30 de septiembre de 2026

  • 6:43 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).

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  • 12:15 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 1:08 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:18 p.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 170 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Curití (Santander), a 9 de Villanueva (Santander) y a 10 de San Gil (Santander).

  • 1:40 p.m.

Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 82 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 29 de Mistrató (Risaralda) y a 33 de Bagadó (Chocó).

  • 1:48 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 50 de Nóvita (Chocó).

  • 2:07 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 73 de Nuquí (Chocó) y a 74 de Bojayá (Chocó).

  • 2:49 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 2:57 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 3:26 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 3:36 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 4:57 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 65 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Sipí (Chocó), a 40 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 46 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 5:01 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

  • 5:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 6:01 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

  • 6:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 6:18 p.m.

Epicentro: San Antonio, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 10 de Roncesvalles (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).

  • 6:27 p.m.

Epicentro: San Diego, Cesar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 96 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Diego (Cesar), a 10 de La Paz (Cesar) y a 9 de Valledupar (Cesar).

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  • 6:51 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 33 de San Antonio (Tolima) y a 36 de Chaparral (Tolima).

  • 7:39 p.m.

Epicentro: Trujillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 14 de Bolívar (Valle del Cauca) y a 15 de Riofrío (Valle del Cauca).

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