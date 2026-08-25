Juan Manuel Muñoz lidera reconstrucción del Valle del Cauca tras terremoto

Noticias RCN conversó con Juan Manuel Muñoz, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como gerente para la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto.

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El funcionario explicó las primeras acciones, los retos inmediatos y la importancia de la transparencia en el proceso.

Primeras etapas de la reconstrucción

Muñoz relató que el trabajo comenzó desde muy temprano con el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle. La prioridad inicial es la caracterización de la tragedia, un diagnóstico preciso de los daños y las necesidades.

“El proceso arranca por reconstruir el alma y el corazón de los ciudadanos, luego con un diagnóstico claro y finalmente con la seguridad de que todo se hará de manera transparente, rápida y profesional”, afirmó.

El gerente explicó que la primera fase fue el rescate de sobrevivientes, seguida por la recuperación de víctimas fatales.

Actualmente, la orden es avanzar en la limpieza y recolección de escombros para dar paso a la reconstrucción. Según cifras entregadas, 377 personas han sido alojadas en hoteles habilitados por la administración municipal.

Apoyo técnico y lucha contra la corrupción

Muñoz destacó que se requieren al menos 100 ingenieros civiles y estructurales con experiencia mínima de cinco años para evaluar las edificaciones. Algunas deberán ser demolidas, otras reforzadas y otras abandonadas. La Agencia Nacional de Infraestructura y universidades locales ya están vinculadas al proceso.

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El funcionario insistió en que la reconstrucción será vigilada con rigor: “Aquí la corrupción no está permitida. La plata es sagrada. Los medios y la ciudadanía deben ser veedores para que los recursos lleguen a los verdaderos afectados”.