Juan Manuel Muñoz lidera reconstrucción del Valle del Cauca tras terremoto
Muñoz destacó que se requieren al menos 100 ingenieros civiles y estructurales con experiencia mínima de cinco años para evaluar las edificaciones.
Noticias RCN
09:37 p. m.
Noticias RCN conversó con Juan Manuel Muñoz, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como gerente para la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto.
El funcionario explicó las primeras acciones, los retos inmediatos y la importancia de la transparencia en el proceso.
Primeras etapas de la reconstrucción
Muñoz relató que el trabajo comenzó desde muy temprano con el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle. La prioridad inicial es la caracterización de la tragedia, un diagnóstico preciso de los daños y las necesidades.
“El proceso arranca por reconstruir el alma y el corazón de los ciudadanos, luego con un diagnóstico claro y finalmente con la seguridad de que todo se hará de manera transparente, rápida y profesional”, afirmó.
El gerente explicó que la primera fase fue el rescate de sobrevivientes, seguida por la recuperación de víctimas fatales.
Actualmente, la orden es avanzar en la limpieza y recolección de escombros para dar paso a la reconstrucción. Según cifras entregadas, 377 personas han sido alojadas en hoteles habilitados por la administración municipal.
Apoyo técnico y lucha contra la corrupción
Muñoz destacó que se requieren al menos 100 ingenieros civiles y estructurales con experiencia mínima de cinco años para evaluar las edificaciones. Algunas deberán ser demolidas, otras reforzadas y otras abandonadas. La Agencia Nacional de Infraestructura y universidades locales ya están vinculadas al proceso.
El funcionario insistió en que la reconstrucción será vigilada con rigor: “Aquí la corrupción no está permitida. La plata es sagrada. Los medios y la ciudadanía deben ser veedores para que los recursos lleguen a los verdaderos afectados”.