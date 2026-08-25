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Juan Manuel Muñoz lidera reconstrucción del Valle del Cauca tras terremoto

Muñoz destacó que se requieren al menos 100 ingenieros civiles y estructurales con experiencia mínima de cinco años para evaluar las edificaciones.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
09:37 p. m.
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Noticias RCN conversó con Juan Manuel Muñoz, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como gerente para la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto.

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El funcionario explicó las primeras acciones, los retos inmediatos y la importancia de la transparencia en el proceso.

Primeras etapas de la reconstrucción

Muñoz relató que el trabajo comenzó desde muy temprano con el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle. La prioridad inicial es la caracterización de la tragedia, un diagnóstico preciso de los daños y las necesidades.

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“El proceso arranca por reconstruir el alma y el corazón de los ciudadanos, luego con un diagnóstico claro y finalmente con la seguridad de que todo se hará de manera transparente, rápida y profesional”, afirmó.

El gerente explicó que la primera fase fue el rescate de sobrevivientes, seguida por la recuperación de víctimas fatales.

Actualmente, la orden es avanzar en la limpieza y recolección de escombros para dar paso a la reconstrucción. Según cifras entregadas, 377 personas han sido alojadas en hoteles habilitados por la administración municipal.

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Apoyo técnico y lucha contra la corrupción

Muñoz destacó que se requieren al menos 100 ingenieros civiles y estructurales con experiencia mínima de cinco años para evaluar las edificaciones. Algunas deberán ser demolidas, otras reforzadas y otras abandonadas. La Agencia Nacional de Infraestructura y universidades locales ya están vinculadas al proceso.

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El funcionario insistió en que la reconstrucción será vigilada con rigor: “Aquí la corrupción no está permitida. La plata es sagrada. Los medios y la ciudadanía deben ser veedores para que los recursos lleguen a los verdaderos afectados”.

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