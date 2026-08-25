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“No tengo costo político”: embajador de Colombia en Venezuela se refirió a Delcy Rodríguez

Jorge Haller fue enfático en que su trabajo se basará en buscar cooperación bilateral y oportunidades entre ambas naciones.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
08:49 p. m.
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El empresario colombiano Jorge Haller asumió como embajador de Colombia ante Venezuela, siendo este un nuevo inicio en las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Haller destacó su condición de no político como una ventaja estratégica para abordar la compleja relación diplomática.

Como yo no soy político, yo no tengo costo político, tú no puedes tener costo político de algo que tú no eres.

Explicó que esta característica le permite centrarse exclusivamente en las oportunidades de cooperación sin las ataduras tradicionales de la política.

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Embajador responde a cómo será su relación con Delcy Rodríguez

Yo no creo que nosotros tengamos que participar en decisiones políticas de países vecinos, ni de países no vecinos, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar con rigor las oportunidades y trabajar de manera conjunta.

Haller presentó lo que denomina la "estrategia del océano azul" para las relaciones con Venezuela, destacando el potencial económico de la cooperación bilateral.

Según el embajador, ambos países tuvieron una balanza comercial de más de 7.000 millones de dólares, equivalente a un punto del PIB de Colombia, que alcanza los 6.350 millones.

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El embajador propuso proyectos concretos de integración energética como ejemplo del potencial de cooperación.

Nosotros no tenemos suficiente gas para prender las termoeléctricas de nuestro país, Venezuela tiene suficiente gas.

Haller plantea un esquema donde Colombia compre gas venezolano y envíe de regreso la mitad de la energía generada en sus termoeléctricas. "Gana Venezuela, gana Colombia, y hacemos una integración real", dijo el embajador.

El embajador evitó pronunciarse sobre un posible encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y Delcy Rodríguez: "Estoy convencido que podemos ser, de verdad de corazón, una oportunidad inmensa para las dos naciones".

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