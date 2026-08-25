Mujer murió en su casa mientras se realizaba un tatuaje en Bogotá

Una tragedia sacudió a la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Jennifer, de 33 años, falleció en su vivienda mientras se practicaba la tercera sesión de un tatuaje.

Según las primeras versiones, un auxiliar de enfermería habría aplicado anestesia para evitar el dolor, procedimiento que terminó siendo fatal.

Desesperación en la vivienda

La víctima habría contratado a un supuesto anestesiólogo recomendado por una amiga. Minutos después de iniciar la sesión, Jennifer perdió la conciencia en manos del tatuador y del supuesto especialista. “Cuando vuelven a abrir la puerta y salen corriendo buscando ayuda, mi hermana ya estaba boca arriba, no sé qué pasó ahí adentro”, relató un familiar.

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En la casa estaban sus dos hijas, quienes llamaron al 123 y recibieron indicaciones para intentar reanimarla. Tras 30 minutos llegaron paramédicos y luego la Policía, pero Jennifer no volvió a despertar.

“Que la amo, que la extraño, que la llevo en mi corazón. Se haga justicia, porque con la edad que tenía le quedaba muchísimo por vivir”, expresó su hermana.

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Captura e investigación

El supuesto anestesiólogo fue capturado, pero según la Secretaría de Salud se trata en realidad de un auxiliar de enfermería sin especialización para este tipo de procedimientos.

Las autoridades indicaron que el hombre prestaba servicios en clínicas clandestinas. Aunque fue detenido, quedó en libertad mientras avanza la investigación.