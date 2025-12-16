CANAL RCN
Colombia

Juicio disciplinario al minsalud Guillermo Jaramillo y tres exministros, por líos con el nuevo sistema de salud de los maestros

Los exministros Aurora Vergara, Ricardo Bonilla y Gloría Inés Ramírez también fueron llamados por la Procuraduría a dar explicaciones.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros por presuntas irregularidades en el nuevo sistema de salud de los maestros.

La decisión del Ministerio Público incluye a la exministra de Educación, Aurora Vergara; al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y a la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; así como a miembros directivos del FOMAG y Fecode.

Sobre el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la Procuraduría resolvió archivar su proceso disciplinario, al no encontrar mérito suficiente para afirmar que hubiera incumplido sus deberes constitucionales.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

200 millones de recompensa y más policías para Cali entre las medidas adoptadas tras explosión contra dos policías

Bogotá

Una persona estaría en estado crítico tras incendio en centro comercial de Bogotá

Defensoría del Pueblo

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados

Otras Noticias

Manchester United

Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

Dos equipos muy poderosos de la Premier League van en búsqueda de Daniel Muñoz.

Secretaria de Movilidad

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber

Conozca las vías donde se encuentran estos sensores.

Perú

Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Artistas

¡Conocida pareja de youtubers se casará! Así lo anunciaron

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno