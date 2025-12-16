Juicio disciplinario al minsalud Guillermo Jaramillo y tres exministros, por líos con el nuevo sistema de salud de los maestros

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros por presuntas irregularidades en el nuevo sistema de salud de los maestros.

La decisión del Ministerio Público incluye a la exministra de Educación, Aurora Vergara; al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y a la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; así como a miembros directivos del FOMAG y Fecode.

Sobre el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la Procuraduría resolvió archivar su proceso disciplinario, al no encontrar mérito suficiente para afirmar que hubiera incumplido sus deberes constitucionales.

Noticia en desarrollo. Espere más información...