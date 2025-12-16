Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados

Desde la madrugada del 16 de diciembre, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, enfrenta una escalada de violencia.

Ataques armados indiscriminados, instalación de explosivos y amenazas directas contra los habitantes han configurado un escenario que la Defensoría del Pueblo califica como una emergencia humanitaria, con graves implicaciones para la vida, la integridad y los derechos de comunidades enteras.

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la crítica situación de violencia que se registra en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Esto porque desde las primeras horas de este 16 de diciembre, hombres armados, que presuntamente pertenecen al Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), estarían ejecutando ataques armados indiscriminados en pleno casco urbano contra la estación de Policía.

La Defensoría indicó que tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, ubicados tanto en las vías de acceso al municipio, las cuales estarían bloqueadas, como en diferentes puntos del casco urbano, aumentando de forma considerable el peligro de detonaciones accidentales o provocadas.

La entidad advirtió que la manera indiscriminada en la que este grupo armado estaría utilizando cargas explosivas en zonas habitadas podría ocasionar afectaciones graves a la vida y a la integridad física de las personas, así como daños a bienes civiles, lo que constituye graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Grupos armados están desplazando de sus viviendas a comunidades en Cauca

A esta situación se suma que, conforme a la información recibida por la Defensoría del Pueblo, el grupo armado estaría obligando a habitantes a abandonar sus viviendas en medio de las hostilidades, bajo amenazas directas, sin permitirles llevar consigo bienes básicos necesarios para su subsistencia.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

En este contexto, se han reportado personas confinadas y comunidades enteras atrapadas en sus viviendas, sin condiciones mínimas de seguridad.

Entre la población afectada se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, bebés recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La Defensoría recordó que la situación actual no es un hecho aislado y que ha emitido tres Alertas Tempranas vigentes para el municipio de Buenos Aires.

En este contexto, se realizó un llamado urgente, categórico e inaplazable a todos los actores armados para que cesen de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y respeten estrictamente el DIH y los derechos humanos.

Asimismo, exhortó a los gobiernos nacional, departamental y municipal a implementar de forma inmediata, efectiva y coordinada todas las medidas necesarias de protección, atención humanitaria y asistencia integral.