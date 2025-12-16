CANAL RCN
Colombia

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados

Civiles, entre ellos niños, adultos mayores y mujeres gestantes, permanecen atrapados en medio de los ataques.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
05:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la madrugada del 16 de diciembre, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, enfrenta una escalada de violencia.

Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía
RELACIONADO

Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía

Ataques armados indiscriminados, instalación de explosivos y amenazas directas contra los habitantes han configurado un escenario que la Defensoría del Pueblo califica como una emergencia humanitaria, con graves implicaciones para la vida, la integridad y los derechos de comunidades enteras.

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la crítica situación de violencia que se registra en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Esto porque desde las primeras horas de este 16 de diciembre, hombres armados, que presuntamente pertenecen al Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), estarían ejecutando ataques armados indiscriminados en pleno casco urbano contra la estación de Policía.

La Defensoría indicó que tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, ubicados tanto en las vías de acceso al municipio, las cuales estarían bloqueadas, como en diferentes puntos del casco urbano, aumentando de forma considerable el peligro de detonaciones accidentales o provocadas.

La entidad advirtió que la manera indiscriminada en la que este grupo armado estaría utilizando cargas explosivas en zonas habitadas podría ocasionar afectaciones graves a la vida y a la integridad física de las personas, así como daños a bienes civiles, lo que constituye graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Grupos armados están desplazando de sus viviendas a comunidades en Cauca

A esta situación se suma que, conforme a la información recibida por la Defensoría del Pueblo, el grupo armado estaría obligando a habitantes a abandonar sus viviendas en medio de las hostilidades, bajo amenazas directas, sin permitirles llevar consigo bienes básicos necesarios para su subsistencia.

Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha
RELACIONADO

Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

En este contexto, se han reportado personas confinadas y comunidades enteras atrapadas en sus viviendas, sin condiciones mínimas de seguridad.

Entre la población afectada se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, bebés recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La Defensoría recordó que la situación actual no es un hecho aislado y que ha emitido tres Alertas Tempranas vigentes para el municipio de Buenos Aires.

En este contexto, se realizó un llamado urgente, categórico e inaplazable a todos los actores armados para que cesen de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y respeten estrictamente el DIH y los derechos humanos.

Asimismo, exhortó a los gobiernos nacional, departamental y municipal a implementar de forma inmediata, efectiva y coordinada todas las medidas necesarias de protección, atención humanitaria y asistencia integral.

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en un bar en zona rural de Versalles
RELACIONADO

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en un bar en zona rural de Versalles

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Hallan tres kilos de cocaína al interior de una escultura que pretendía ser enviada a España

Bogotá

Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia

Corte Constitucional

Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para garantizar el derecho a la salud

Otras Noticias

Brasileirao

¿Mano dura para Neyser Villarreal? Cruzeiro presentó a una leyenda como su nuevo DT

El delantero colombiano tendrá nuevo director técnico para el año 2026 en lo que será su primera experiencia a nivel internacional.

Secretaria de Movilidad

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber

Conozca las vías donde se encuentran estos sensores.

Perú

Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Artistas

¡Conocida pareja de youtubers se casará! Así lo anunciaron

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno