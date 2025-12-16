Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

El nombre de Daniel Muñoz comienza a tomar cada vez más fuerza en el mercado de fichajes del fútbol europeo. El lateral derecho colombiano, uno de los futbolistas más regulares de la actual temporada de la Premier League, estaría en el radar de varios clubes de peso para el próximo curso, según revelan en las últimas horas medios especializados de Inglaterra. Su rendimiento con el Crystal Palace no ha pasado desapercibido y todo indica que el antioqueño podría estar cerca de dar un salto decisivo en su carrera profesional.

Muñoz, de 29 años, se ha consolidado como una de las piezas más fiables de su equipo, destacándose no solo por su solidez defensiva, sino también por su aporte constante en fase ofensiva. Su despliegue físico, su capacidad para recorrer toda la banda y su intensidad para presionar alto lo han convertido en un lateral moderno, muy valorado en el fútbol inglés. Aunque desde hace meses su nombre ha sido vinculado con el Barcelona, el panorama parece ampliarse con fuerza dentro del propio balompié británico.

Manchester City y United, atentos al colombiano

De acuerdo con una reciente publicación del portal CaughtOffside, los dos clubes de Manchester se preparan para entrar en la puja por Daniel Muñoz. El informe señala que el Manchester City ha seguido de cerca las actuaciones del colombiano durante la temporada y que Pep Guardiola valora especialmente su condición atlética, su inteligencia táctica y su capacidad para adaptarse a sistemas exigentes, características que encajan con el estilo dinámico de los ‘citizens’.

En un equipo donde los laterales cumplen funciones híbridas entre defensa y mediocampo, Muñoz aparece como un perfil atractivo por su disciplina táctica y su lectura del juego. Su experiencia en la Premier League también juega a favor, pues reduciría el periodo de adaptación que suelen tener los fichajes provenientes de otros campeonatos.

Chelsea y el plan de reforzar la defensa

El interés por el colombiano no se limita a Manchester. El mismo reporte indica que Manchester United y Chelsea también “siguen de cerca la evolución de Muñoz”, conscientes de la necesidad de fortalecer una posición que ha generado dudas en ambas escuadras. En ese contexto, el aporte ofensivo del lateral de la Selección Colombia, su capacidad para generar amplitud y su llegada al área rival son aspectos altamente valorados.

Para Muñoz, el escenario representa una oportunidad clave en el punto más alto de su carrera. Convertirse en objetivo de varios gigantes de la Premier League confirma su crecimiento y lo posiciona como uno de los defensores colombianos más cotizados del momento. Con el mercado de verano en el horizonte, todo apunta a que su nombre será uno de los más mencionados en Inglaterra y que su futuro podría estar en un club con aspiraciones de título y protagonismo europeo.