CANAL RCN
Colombia

Una persona estaría en estado crítico tras incendio en centro comercial de Bogotá

La emergencia se presentó en la plazoleta de comidas. La FM conoció que una persona estaría crítica.

Incendio en Bogotá.
Incendio en Bogotá. Foto: La FM | Freepik.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche del lunes 15 de diciembre, la tranquilidad en un famoso centro comercial de Bogotá se vio afectada por un incendio.

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber
RELACIONADO

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber

La situación se presentó pasadas las 7:00 p.m. en el Centro Comercial Paseo San Rafael (calle 134 con carrera 55 - 30), norte de Bogotá. El incendio se presentó en la plazoleta de comidas.

Centro comercial entregó parte de tranquilidad

A través de redes sociales, se viralizaron videos. Desde las afueras, se alcanzaron a ver las llamas y una extensa nube de humo. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia con la evacuación.

El centro comercial precisó que la situación se controló a tiempo. La hipótesis que se maneja es que las llamas surgieron en un local de comidas, aunque se está bajo investigación.

“Ha retomado sus actividades normales en los horarios convencionales y reafirma su compromiso con las políticas de prevención y atención de emergencias, según la normatividad y permanente cuidado por la tranquilidad”, enfatizó.

En diálogo con La FM, Yenire Lozano, subdirectora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, informó que una persona fue enviada a un centro médico por la inhalación de humo.

Esta persona habría experimentado síntomas respiratorios severos y estaría en estado crítico. Ocho personas que también resultaron afectadas ya fueron dadas de alta.

Le puede interesar: Incendio en restaurante obligó a evacuar el Centro Comercial San Rafael en Bogotá: ¿Qué causó el fuego y qué dicen las autoridades?

¿Qué hacer durante un incendio?

Los bomberos recomiendan que es importante contar con un extintor a la mano para controlar las llamas. En caso de que no sea así o el incendio sea más grande, es fundamental ir a la salida más cercana.

Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia
RELACIONADO

Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia

Ahora bien, si no hay forma de evacuar, se recomienda ir a un lugar seguro, preferiblemente cerca del suelo y gatear en caso de moverse. Durante toda la emergencia, hay que cubrir nariz y boca con un paño húmedo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

200 millones de recompensa y más policías para Cali entre las medidas adoptadas tras explosión contra dos policías

Defensoría del Pueblo

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados

Policía Nacional

Hallan tres kilos de cocaína al interior de una escultura que pretendía ser enviada a España

Otras Noticias

Manchester United

Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

Dos equipos muy poderosos de la Premier League van en búsqueda de Daniel Muñoz.

Secretaria de Movilidad

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber

Conozca las vías donde se encuentran estos sensores.

Perú

Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Artistas

¡Conocida pareja de youtubers se casará! Así lo anunciaron

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno