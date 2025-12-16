Una persona estaría en estado crítico tras incendio en centro comercial de Bogotá

En horas de la noche del lunes 15 de diciembre, la tranquilidad en un famoso centro comercial de Bogotá se vio afectada por un incendio.

La situación se presentó pasadas las 7:00 p.m. en el Centro Comercial Paseo San Rafael (calle 134 con carrera 55 - 30), norte de Bogotá. El incendio se presentó en la plazoleta de comidas.

Centro comercial entregó parte de tranquilidad

A través de redes sociales, se viralizaron videos. Desde las afueras, se alcanzaron a ver las llamas y una extensa nube de humo. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia con la evacuación.

El centro comercial precisó que la situación se controló a tiempo. La hipótesis que se maneja es que las llamas surgieron en un local de comidas, aunque se está bajo investigación.

“Ha retomado sus actividades normales en los horarios convencionales y reafirma su compromiso con las políticas de prevención y atención de emergencias, según la normatividad y permanente cuidado por la tranquilidad”, enfatizó.

En diálogo con La FM, Yenire Lozano, subdirectora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, informó que una persona fue enviada a un centro médico por la inhalación de humo.

Esta persona habría experimentado síntomas respiratorios severos y estaría en estado crítico. Ocho personas que también resultaron afectadas ya fueron dadas de alta.

¿Qué hacer durante un incendio?

Los bomberos recomiendan que es importante contar con un extintor a la mano para controlar las llamas. En caso de que no sea así o el incendio sea más grande, es fundamental ir a la salida más cercana.

Ahora bien, si no hay forma de evacuar, se recomienda ir a un lugar seguro, preferiblemente cerca del suelo y gatear en caso de moverse. Durante toda la emergencia, hay que cubrir nariz y boca con un paño húmedo.